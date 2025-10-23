Переход на зимнее время 2025 в Украине — какие изменения и когда переводить стрелки

Перевод часов на зимнее время. Фото: citymagazine

Ежегодно осенью украинцы задают себе один и тот же вопрос: нужно ли снова переводить стрелки часов и когда именно это делать? 2025-й не стал исключением, но на этот раз ситуация особенная. Ведь власть уже второй раз пыталась отменить традицию сезонной смены времени. Поэтому пока дискуссии о целесообразности продолжаются, вопрос остается открытым: когда же мы переходим на зимнее время в этом году?

Новини.LIVE делится с вами самой актуальной информацией и важными изменениями в Украине.

Реклама

Читайте также:

Когда Украина переходит на зимнее время 2025

Традиционно перевод часов происходит в ночь с субботы на воскресенье, чтобы организм имел время на адаптацию. В 2025 году украинцы будут жить по новому времени уже 26 октября. Именно тогда страна вернется к "естественному" зимнему времени (UTC+2).

В четыре часа утра все электронные гаджеты автоматически перейдут на новое время — после 3:59 снова наступит 3:00. А на механических часах нужно будет самостоятельно передвинуть стрелки на один час назад. Что больше всего радует всех во время перехода — возможность поспать на час дольше.

Девушка просыпается от будильника. Фото: freepik.com

Почему хотели отменить перевод времени в Украине

Основные причины отменить перевод времени, связанный с влиянием этой практики на здоровье и качество жизни людей, а также из-за отсутствия экономической пользы.

Идея отмены сезонного перевода часов обсуждается в Украине уже несколько лет. В 2024 году Верховная Рада приняла законопроект №4201, который предусматривал отказ от этой практики. Однако документ так и не был подписан президентом Владимиром Зеленским, поэтому изменения не вступили в силу.

Таким образом, несмотря на заявления правительства, перевод времени пока остается в силе. Если закон не будет подписан в ближайшее время, украинцы и в дальнейшем будут жить по старым правилам — с переходом на летнее и зимнее время дважды в год.

Почему практика перевода часов вызывает споры

Когда в 1981 году в СССР впервые ввели перевод времени, целью была экономия электроэнергии. Однако современные исследования показывают: эта польза практически исчезла. Уровень энергопотребления в течение суток почти не меняется, а здоровье людей страдает.

Даже смена на один час влияет на биоритмы, вызывает бессонницу, усталость, раздражительность и снижает концентрацию. Врачи отмечают, что после перевода часов возрастает количество инсультов, сердечных приступов и ДТП. Особенно тяжело переносят смену люди пожилого возраста и те, кто имеет сердечно-сосудистые болезни.

Именно поэтому многие страны мира — в частности большинство государств Азии, часть Америки и некоторые страны ЕС — уже отказались от перевода часов. В Украине же пока действует постановление Кабмина от 1996 года, которое обязывает переходить на летнее и зимнее время в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября.

Девушка с часами. Фото: freepik.com

Будет ли это последний переход

Пока точно неизвестно, станет ли осень 2025 года последней, когда украинцы будут переводить часы. Если законопроект об отмене перехода все же вступит в силу, страна окончательно останется на зимнем времени. Но до тех пор традиция остается неизменной — и уже в ночь на 26 октября 2025 года украинцы снова вернутся к привычному ритму холодного сезона.

Ранее мы писали, как подготовить организм к переводу часов осенью и как избавиться от стресса из-за смены времени.