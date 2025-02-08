Яким знакам Зодіаку буде важко 10-16 лютого 2025 — Таро прогноз

Розклад на тарологічних картах. Фото: Pexels

Наступний тиждень стане для представників кількох знаків зодіакального кола доволі непростим періодом, адже їм випали складні тарологічні карти. Дізнайтеся, яким знакам Зодіаку буде важко у період з десятого до 16 лютого 2025 року за прогнозами карт Таро.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Лев — карта Таро "Сімка Мечів"

Представники цього знака Зодіаку повинні будуть стратегічно мислити наступного тижня. Тарологічна карта, яка випала цим людям, вважається символом хитрості, обережності та планування. Людям під цим знаком Зодіаку варто довіряти своєму вмінню вирішувати складні ситуації і бути уважними до деталей.

Тарологи радять Левам прийняти цей період як чудову нагоду діяти розумно і обачно.

Символ знака Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: Freepik

Скорпіон — карта Таро "П’ятірка Кубків"

З десятого до 16 лютого люди під знаком Скорпіон можуть натрапити на втрати і смуток. Тарологічна карта символізує емоційні виклики, нагадуючи про нові можливості. Цим людям варто вірити, що навіть у найважчі моменти можна зцілити душу.

Тарологи радять Скорпіонам прийняти цей період як нагоду забути про минуле і йти далі.

Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Стрілець — карта Таро "Справедливість"

Представникам цього знака доведеться приймати важливі рішення, а тарологічна карта вважається символом чесності, рівноваги і відповідальності за власні вчинки. Людям під цим знаком варто довіряти своїм моральним принципам і діяти справедливо.

Тарологи радять Стрільцям прийняти цей період як чудовий момент для вирішення складних питань.

Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Freepik

Козеріг — карта Таро "Дев’ятка Жезлів"

Представникам цього знака потрібно мати силу духу і витривалість, а тарологічна карта символізує останні зусилля перед досягненням цілей. Людям під цим знаком варто довіряти своїм умінням долати будь-які перешкоди на своєму шляху.

Тарологи радять Козерогам прийняти цей період як випробування, в якому вони переможуть.

Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Freepik

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