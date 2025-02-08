Каким знакам Зодиака будет трудно 10-16 февраля 2025 — Таро прогноз

Расклад на тарологических картах. Фото: Pexels

Следующая неделя станет для представителей нескольких знаков зодиакального круга довольно непростым периодом, ведь им выпали сложные тарологические карты. Узнайте, каким знакам Зодиака будет трудно в период с десятого по 16 февраля 2025 года по прогнозам карт Таро.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Лев — карта Таро "Семерка Мечей"

Представители этого знака Зодиака должны будут стратегически мыслить на следующей неделе. Тарологическая карта, которая выпала этим людям, считается символом хитрости, осторожности и планирования. Людям под этим знаком Зодиака стоит доверять своему умению решать сложные ситуации и быть внимательными к деталям.

Тарологи советуют Львам принять этот период как прекрасную возможность действовать разумно и осмотрительно.

Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион — карта Таро "Пятерка Кубков"

С десятого по 16 февраля люди под знаком Скорпион могут натолкнуться на потери и грусть. Тарологическая карта символизирует эмоциональные вызовы, напоминая о новых возможностях. Этим людям стоит верить, что даже в самые тяжелые моменты можно исцелить душу.

Тарологи советуют Скорпионам принять этот период как возможность забыть о прошлом и идти дальше.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Стрелец — карта Таро "Справедливость"

Представителям этого знака придется принимать важные решения, а тарологическая карта считается символом честности, равновесия и ответственности за собственные поступки. Людям под этим знаком стоит доверять своим моральным принципам и действовать справедливо.

Тарологи советуют Стрельцам принять этот период как отличный момент для решения сложных вопросов.

Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

Козерог — карта Таро "Девятка Жезлов"

Представителям этого знака нужно иметь силу духа и выносливость, а тарологическая карта символизирует последние усилия перед достижением целей. Людям под этим знаком стоит доверять своим умениям преодолевать любые препятствия на своем пути.

Тарологи советуют Козерогам принять этот период как испытание, в котором они победят.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

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