Які знаки Зодіаку втратять гроші цього тижня 11-16 лютого 2025 — Таро прогноз

Розклад на тарологічних картах. Фото: Freepik

Цей тиждень буде для представників одразу кількох знаків зодіакального кола справжнім фінансовим випробуванням. Тарологи розповіли, які знаки Зодіаку відчують певні труднощі з грошима, і пояснили, що їм варто робити, щоб стійко витримати цей важкий період у своєму житті.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Рак — карта Таро "Трійка Мечів"

Цього тижня на шляху представників Рака можуть виникнути певні неприємні фінансові ситуації. Вони стосуються шансів, які ці люди втратили в минулому, або інвестицій, які не отримали успіху. Можливо, людям під цим знаком Зодіаку доведеться розплачуватися за неправильно прийняті рішення.

Тарологи радять їм не впадати у відчай, а скористатися цим періодом для того, щоб навчитися на власних помилках.

Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Діва — карта Таро "П’ятірка Пентаклів"

Цей тиждень буде також важким у фінансовому плані і для представників цього знака Зодіаку. Причому, це може статися через несподівані витрати або через втрату джерел доходу. Але Дівам варто тримати баланс і не приймати поспішних рішень.

Тарологи радять представникам цього зодіакального знака бути спокійними, економити і звертатися по допомогу до близьких людей, якщо це необхідно.

Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Водолій — карта Таро "Сімка Мечів"

Представники цього знака можуть зіткнутися з фінансовими проблемами через певні непередбачувані ситуації. Можливо, Водоліям доведеться звертатися до когось по допомогу або намагатися знаходити додаткові джерела доходу.

Тарологи радять людям, які народилися під цим знаком Зодіаку, перевіряти всі угоди і не вірити джерелам, які здаються їм сумнівними.

Символ знака Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Freepik

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