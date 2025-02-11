Какие знаки Зодиака потеряют деньги на этой неделе 11-16 февраля 2025 — Таро прогноз

Расклад на тарологических картах. Фото: Freepik

Эта неделя будет для представителей сразу нескольких знаков зодиакального круга настоящим финансовым испытанием. Тарологи рассказали, какие знаки Зодиака почувствуют определенные трудности с деньгами, и объяснили, что им стоит делать, чтобы стойко выдержать этот тяжелый период в своей жизни.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Рак — карта Таро "Тройка Мечей"

На этой неделе на пути представителей Рака могут возникнуть определенные неприятные финансовые ситуации. Они касаются шансов, которые эти люди упустили в прошлом, или инвестиций, которые не получили успеха. Возможно, людям под этим знаком Зодиака придется расплачиваться за неправильно принятые решения.

Тарологи советуют им не отчаиваться, а воспользоваться этим периодом для того, чтобы научиться на собственных ошибках.

Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Дева — карта Таро "Пятерка Пентаклей"

Эта неделя будет также тяжелой в финансовом плане и для представителей этого знака Зодиака. Причем, это может произойти из-за неожиданных трат или из-за потери источников дохода. Но Девам стоит держать баланс и не принимать поспешных решений.

Тарологи советуют представителям этого зодиакального знака быть спокойными, экономить и обращаться за помощью к близким людям, если это необходимо.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Водолей — карта Таро "Семерка Мечей"

Представители этого знака могут столкнуться с финансовыми проблемами из-за определенных непредсказуемых ситуаций. Возможно, Водолеям придется обращаться к кому-то за помощью или пытаться находить дополнительные источники дохода.

Тарологи советуют людям, родившимся под этим знаком Зодиака, проверять все сделки и не верить источникам, которые кажутся им сомнительными.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

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