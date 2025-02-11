Какие знаки Зодиака потеряют деньги на этой неделе 11-16 февраля 2025 — Таро прогноз

Этим знакам Зодиака не повезет с деньгами 11-16 февраля по Таро
Эта неделя будет для представителей сразу нескольких знаков зодиакального круга настоящим финансовым испытанием. Тарологи рассказали, какие знаки Зодиака почувствуют определенные трудности с деньгами, и объяснили, что им стоит делать, чтобы стойко выдержать этот тяжелый период в своей жизни.
Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.
Знаки Зодиака, которым не повезет с деньгами на этой неделе по Таро
Рак — карта Таро "Тройка Мечей"
На этой неделе на пути представителей Рака могут возникнуть определенные неприятные финансовые ситуации. Они касаются шансов, которые эти люди упустили в прошлом, или инвестиций, которые не получили успеха. Возможно, людям под этим знаком Зодиака придется расплачиваться за неправильно принятые решения.
Тарологи советуют им не отчаиваться, а воспользоваться этим периодом для того, чтобы научиться на собственных ошибках.
Дева — карта Таро "Пятерка Пентаклей"
Эта неделя будет также тяжелой в финансовом плане и для представителей этого знака Зодиака. Причем, это может произойти из-за неожиданных трат или из-за потери источников дохода. Но Девам стоит держать баланс и не принимать поспешных решений.
Тарологи советуют представителям этого зодиакального знака быть спокойными, экономить и обращаться за помощью к близким людям, если это необходимо.
Водолей — карта Таро "Семерка Мечей"
Представители этого знака могут столкнуться с финансовыми проблемами из-за определенных непредсказуемых ситуаций. Возможно, Водолеям придется обращаться к кому-то за помощью или пытаться находить дополнительные источники дохода.
Тарологи советуют людям, родившимся под этим знаком Зодиака, проверять все сделки и не верить источникам, которые кажутся им сомнительными.
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