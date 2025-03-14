Яким знакам Зодіаку буде важко в Місячне затемнення 14 березня 2025 — Таро прогноз

Ворожіння жінки на картах Таро. Фото: Freepik

Представникам кількох знаків Зодіаку Місячне затемнення 14 березня 2025 року обіцяє нелегкий період. Тарологи розповіли, які знаки Зодіаку зіштовхнуться зі справжніми випробуваннями на своєму шляху і що їм варто робити, щоб подолати цей складний період.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Терези — карта Таро "Сімка Мечів"

Сьогодні під час Місячного затемнення представники цього зодіакального знаку зіштовхнуться із втратами. В особистому житті люди, які народилися в період з 24 вересня до 23 жовтня, можуть відчути біль, тому їм варто бути обережними. Також тарологи радять Терезам звернути увагу на підступних співробітників на роботі.

Символ знака Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Freepik

Скорпіон — карта Таро "Десятка Жезлів"

Представникам цього знака Зодіаку сьогодні не варто себе сильно навантажувати. Що стосується особистого життя, то тарологи попереджають про обтяжливі стосунки. А якщо говорити про роботу Скорпіонів, то їм буде трохи важко.

Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Козеріг — карта Таро "Десятка Мечів"

У тих, хто народився в період з 23 грудня до 20 січня, від сьогодні настає важкий період у житті. Тарологи радять представникам цього зодіакального знаку не ображати свого партнера. Що стосується роботи, то людям під цим знаком краще перечекати з вирішенням викликів у кар’єрному плані.

Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Freepik

Водолій — карта Таро "Паж Пентаклів"

Цього дня доля перевіряє людей, які народилися під знаком Зодіаку Водолій, на витримку у фінансовому плані. Якщо говорити про особисте життя, то тарологи рекомендують закоханим трохи зекономити грошей, що потім стане їм корисним.

Символ знака Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Freepik

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