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Цим знакам Зодіаку буде важко в Місячне затемнення за Таро

14 березня 2025 03:55
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Яким знакам Зодіаку буде важко в Місячне затемнення 14 березня 2025 — Таро прогноз
Ворожіння жінки на картах Таро. Фото: Freepik
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Представникам кількох знаків Зодіаку Місячне затемнення 14 березня 2025 року обіцяє нелегкий період. Тарологи розповіли, які знаки Зодіаку зіштовхнуться зі справжніми випробуваннями на своєму шляху і що їм варто робити, щоб подолати цей складний період.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Терези — карта Таро "Сімка Мечів"

Сьогодні під час Місячного затемнення представники цього зодіакального знаку зіштовхнуться із втратами. В особистому житті люди, які народилися в період з 24 вересня до 23 жовтня, можуть відчути біль, тому їм варто бути обережними. Також тарологи радять Терезам звернути увагу на підступних співробітників на роботі.

Символ знака Зодиака Весы
Символ знака Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Freepik

Скорпіон — карта Таро "Десятка Жезлів"

Представникам цього знака Зодіаку сьогодні не варто себе сильно навантажувати. Що стосується особистого життя, то тарологи попереджають про обтяжливі стосунки. А якщо говорити про роботу Скорпіонів, то їм буде трохи важко.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Козеріг — карта Таро "Десятка Мечів"

У тих, хто народився в період з 23 грудня до 20 січня, від сьогодні настає важкий період у житті. Тарологи радять представникам цього зодіакального знаку не ображати свого партнера. Що стосується роботи, то людям під цим знаком краще перечекати з вирішенням викликів у кар’єрному плані.

Символ знака Зодиака Козерог
Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Freepik

Водолій — карта Таро "Паж Пентаклів"

Цього дня доля перевіряє людей, які народилися під знаком Зодіаку Водолій, на витримку у фінансовому плані. Якщо говорити про особисте життя, то тарологи рекомендують закоханим трохи зекономити грошей, що потім стане їм корисним.

Символ знака Зодиака Водолей
Символ знака Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку казково розбагатіють у березні 2025 року. 

Раніше ми розповідали про те, в якого знака Зодіаку радикально зміниться в березні 2025 року. 

Також ми повідомляли про те, в яких знаків Зодіаку не буде грошей в березні 2025 року за Таро.

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