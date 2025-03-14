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Этим знакам Зодиака будет трудно в Лунное затмение по Таро

14 марта 2025 03:55
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Каким знакам Зодиака будет трудно в Лунное затмение 14 марта 2025 — Таро прогноз
Гадание женщины на картах Таро. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Представителям нескольких знаков Зодиака Лунное затмение 14 марта 2025 года сулит нелегкий период. Тарологи рассказали, какие знаки Зодиака столкнутся с настоящими испытаниями на своем пути и что им стоит делать, чтобы преодолеть этот сложный период.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Весы — карта Таро "Семерка Мечей"

Сегодня во время Лунного затмения представители этого зодиакального знака столкнутся с потерями. В личной жизни люди, которые родились в период с 24 сентября по 23 октября, могут почувствовать боль, поэтому им стоит быть осторожными. Также тарологи советуют Весам обратить внимание на коварных сотрудников на работе.

Символ знака Зодиака Весы
Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион — карта Таро "Десятка Жезлов"

Представителям этого знака Зодиака сегодня не стоит себя сильно нагружать. Что касается личной жизни, то тарологи предупреждают об отягощающих отношениях. А если говорить о работе Скорпионов, то им будет немного тяжело.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Козерог — карта Таро "Десятка Мечей"

У тех, кто родился в период с 23 декабря по 20 января, с сегодняшнего дня наступает тяжелый период в жизни. Тарологи советуют представителям этого зодиакального знака не обижать своего партнера. Что касается работы, то людям под этим знаком лучше переждать с решением вызовов в карьерном плане.

Символ знака Зодиака Козерог
Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

Водолей — карта Таро "Паж Пентаклей"

В этот день судьба проверяет людей, которые родились под знаком Зодиака Водолей, на выдержку в финансовом плане. Если говорить о личной жизни, то тарологи рекомендуют влюбленным немного сэкономить денег, что потом станет им полезным.

Символ знака Зодиака Водолей
Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака сказочно разбогатеют в марте 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, у какого знака Зодиака радикально изменится в марте 2025 года.

Также мы сообщали о том, у каких знаков Зодиака не будет денег в марте 2025 года по Таро.

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