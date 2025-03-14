Каким знакам Зодиака будет трудно в Лунное затмение 14 марта 2025 — Таро прогноз

Гадание женщины на картах Таро. Фото: Freepik

Представителям нескольких знаков Зодиака Лунное затмение 14 марта 2025 года сулит нелегкий период. Тарологи рассказали, какие знаки Зодиака столкнутся с настоящими испытаниями на своем пути и что им стоит делать, чтобы преодолеть этот сложный период.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Весы — карта Таро "Семерка Мечей"

Сегодня во время Лунного затмения представители этого зодиакального знака столкнутся с потерями. В личной жизни люди, которые родились в период с 24 сентября по 23 октября, могут почувствовать боль, поэтому им стоит быть осторожными. Также тарологи советуют Весам обратить внимание на коварных сотрудников на работе.

Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион — карта Таро "Десятка Жезлов"

Представителям этого знака Зодиака сегодня не стоит себя сильно нагружать. Что касается личной жизни, то тарологи предупреждают об отягощающих отношениях. А если говорить о работе Скорпионов, то им будет немного тяжело.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Козерог — карта Таро "Десятка Мечей"

У тех, кто родился в период с 23 декабря по 20 января, с сегодняшнего дня наступает тяжелый период в жизни. Тарологи советуют представителям этого зодиакального знака не обижать своего партнера. Что касается работы, то людям под этим знаком лучше переждать с решением вызовов в карьерном плане.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

Водолей — карта Таро "Паж Пентаклей"

В этот день судьба проверяет людей, которые родились под знаком Зодиака Водолей, на выдержку в финансовом плане. Если говорить о личной жизни, то тарологи рекомендуют влюбленным немного сэкономить денег, что потом станет им полезным.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

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