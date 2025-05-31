Які знаки Зодіаку будуть найщасливішими цими вихідними 31 травня—1 червня 2025 — Таро прогноз

Колода карт Таро в руках. Фото: Terra

Представники кількох знаків зодіакального кола цими вихідними, 31 травня і першого червня, можуть зітхнути з полегшенням. Тарологи розповіли, в яких знаків Зодіаку почнеться щасливий період і хто може залишити всі свої проблеми в минулого до кінця цього тижня.

Новини.LIVE розповідає про ці знаки Зодіаку.

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Скорпіон

Представники цього знака Зодіаку будуть успішними цими вихідними, адже у їхньому житті будуть позитивні зміни. Тому тарологи рекомендують їм готуватися до чогось особливого і попрощатися з усіма невдачами. Причому, Всесвіт допоможе людям під цим знаком Зодіаку поставити крапку в хвилі їхніх невдач.

Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: УНІАН

Лев

Доля надішле представникам цього знака Зодіаку дуже важливий знак, на який варто обов’язково звернути увагу. Тарологи рекомендують людям під знаком Зодіаку Лев попрощатися з усіма проблемами і не витрачати ані часу, ані сил на спробу щось комусь довести. Людям під цим зодіакальним знаком варто насолоджуватися щасливими моментами, яких буде вдосталь.

Символ знака Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: УНІАН

Водолій

Представникам цього знака варто готуватися до неймовірних змін, але спочатку їм треба зробити те, чого вже давно просить Всесвіт. Їм потрібно нарешті скинути всі проблеми, невдачі та образи. Тарологи кажуть, що Водолії увійшли до списку справжніх щасливчиків, тому не можна впускати такий шанс.

Символ знака Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: УНІАН

Телець

Представникам цього знака Зодіаку варто впустити у своє серце чисте та щире кохання і дива. Тельцям варто закрити двері минулого, навіть якщо їм доведеться попрощатися з деякими людьми. І тільки коли ці люди будуть готовими, до них прийде справжнє щастя.

Символ знака Зодіаку Телець. Фото ілюстративне: УНІАН

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