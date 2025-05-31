Какие знаки Зодиака будут самыми счастливыми в эти выходные 31 мая—1 июня 2025 — Таро прогноз

Колода карт Таро в руках. Фото: Terra

Представители нескольких знаков зодиакального круга в эти выходные, 31 мая и первого июня, могут вздохнуть с облегчением. Тарологи рассказали, у каких знаков Зодиака начнется счастливый период и кто может оставить все свои проблемы в прошлом до конца этой недели.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Скорпион

Представители этого знака Зодиака будут успешными в эти выходные, ведь в их жизни будут позитивные изменения. Поэтому тарологи рекомендуют им готовиться к чему-то особенному и попрощаться со всеми неудачами. Причем, Вселенная поможет людям под этим знаком Зодиака поставить точку в волне их неудач.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: УНІАН

Лев

Судьба пошлет представителям этого знака Зодиака очень важный знак, на который стоит обязательно обратить внимание. Тарологи рекомендуют людям под знаком Зодиака Лев попрощаться со всеми проблемами и не тратить ни времени, ни сил на попытку что-то кому-то доказать. Людям под этим зодиакальным знаком стоит наслаждаться счастливыми моментами, которых будет вдоволь.

Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: УНІАН

Водолей

Представителям этого знака стоит готовиться к невероятным изменениям, но сначала им надо сделать то, чего уже давно просит Вселенная. Им нужно наконец сбросить все проблемы, неудачи и обиды. Тарологи говорят, что Водолеи вошли в список настоящих счастливчиков, поэтому нельзя упускать такой шанс.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: УНІАН

Телец

Представителям этого знака Зодиака стоит впустить в свое сердце чистую и искреннюю любовь и чудеса. Тельцам стоит закрыть двери прошлого, даже если им придется попрощаться с некоторыми людьми. И только когда эти люди будут готовы, к ним придет настоящее счастье.

Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: УНІАН

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