Яким знакам Зодіаку пощастить цими вихідними 8-9 березня 2025 — Таро прогноз

Жінка, яка ворожить на картах Таро. Фото: Pinterest

Ці вихідні подарують кільком знакам зодіакального сузір’я чудовий час, адже їм випали гарні тарологічні карти. Дізнайтеся, які чотири знака Зодіаку проведуть суботу, восьмого, і неділю, дев’ятого березня 2025 року в прекрасному настрої.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Лев

Представникам цього зодіакального знаку тарологи обіцяють доволі насичені вихідні, коли вони можуть отримати нові можливості та гарні сюрпризи. Але тарологи радять Левам не ображати тих, хто не заслуговує цього, і не піддаватися різним спокусам.

Символ знака Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: Freepik

Козеріг

У представників цього знака Зодіаку будуть чудові вихідні, адже в них починається новий етап у житті. Тарологи рекомендують людям під цим знаком Зодіаку зустрічати радісні моменти, не думати про погане і спробувати розділити щасливі моменти з тими, хто поруч.

Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Freepik

Діва

Цими вихідними людей, які народилися під знаком Зодіаку Діва, навчаться радіти життю і вірити у краще. Тарологи кажуть, що представники цього зодіакального знаку отримають гарні новини, але не варто забувати про обіцянки, які вони давали в минулому. Дівам потрібно дотримуватися свого слова і правильно використовувати свій час.

Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Телець

У суботу і неділю тарологи обіцяють вам неочікувану зустріч, яка зробить вас щасливими. Скоріш за все, у житті Тельців з’явиться людина, яка може зробити їх щасливими. Тарологи кажуть, що вони отримають можливість почати життя з нового аркушу та назавжди забути про минуле, і не варто пропускати такий рідкісний шанс.

Символ знака Зодіаку Телець. Фото ілюстративне: Freepik

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