Каким знакам Зодиака повезет в эти выходные 8-9 марта 2025 — Таро прогноз

Женщина, которая гадает на картах Таро. Фото: Pinterest

Эти выходные подарят нескольким знакам зодиакального созвездия отличное время, ведь им выпали хорошие тарологические карты. Узнайте, какие четыре знака Зодиака проведут субботу, восьмого, и воскресенье, девятого марта 2025 года в прекрасном настроении.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Лев

Представителям этого зодиакального знака тарологи обещают довольно насыщенные выходные, когда они могут получить новые возможности и хорошие сюрпризы. Но тарологи советуют Львам не обижать тех, кто не заслуживает этого, и не поддаваться различным соблазнам.

Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Freepik

Козерог

У представителей этого знака Зодиака будут замечательные выходные, ведь у них начинается новый этап в жизни. Тарологи рекомендуют людям под этим знаком Зодиака встречать радостные моменты, не думать о плохом и попробовать разделить счастливые моменты с теми, кто рядом.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

Дева

В эти выходные людей, которые родились под знаком Зодиака Дева, научатся радоваться жизни и верить в лучшее. Тарологи говорят, что представители этого зодиакального знака получат хорошие новости, но не стоит забывать об обещаниях, которые они давали в прошлом. Девам нужно держать свое слово и правильно использовать свое время.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Телец

В субботу и воскресенье тарологи обещают вам неожиданную встречу, которая сделает вас счастливыми. Скорее всего, в жизни Тельцов появится человек, который может сделать их счастливыми. Тарологи говорят, что они получат возможность начать жизнь с нового листа и навсегда забыть о прошлом, и не стоит пропускать такой редкий шанс.

Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Freepik

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