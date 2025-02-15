Яким знакам Зодіаку треба бути уважними сьогодні, 15 лютого 2025 — Таро прогноз

Тарологиня, яка тримає колоду карт Таро. Фото: Pexels

Представникам кількох знаків зодіакального кола сьогодні, 15 лютого 2025 року, буде доволі нелегко. Тарологи розповіли, яким трьом знакам Зодіаку цього дня варто бути обережними, кому треба трохи відпочити, а кому доведеться тримати при собі свої слова і вчинки.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Лев — карта Таро "Десятка Жезлів"

Представники цього знака Зодіаку сьогодні відчують вантаж відповідальності та втому від великої кількості задач. Цього дня ваш розум буде перевантажений тривожними думками, тому тарологи радять на мить зупинитися і відпочити.

Інколи, щоб знову відновити свої життєві сили, необхідно навчитися вчасно зробити паузу.

Символ знака Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: Freepik

Скорпион — карта Таро "Двійка Мечів"

Людям, які народилися під цим знаком Зодіаку, слід бути обережними з оточенням. Справа в тому, що біля Скорпіонів є людина, яка бажає їм суцільного зла і намагається зіпсувати всі їхні плани. Тарологи рекомендують представникам цього знака дослухатися до своєї інтуїції.

Крім того, їм варто розкрити правду і звільнитися від зв’язків, які тягнуть Скорпіонів на дно.

Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Козеріг — карта Таро "Страшний Суд"

Тарологи радять представникам цього знака також бути обережними, але у словах і вчинках. Цього дня дії Козерога можуть мати серйозні наслідки, тому варто бути уважними. Тарологи радять пам’ятати, що правда завжди важлива, але інколи варто промовчати зайвий раз.

Представникам цього знака варто сьогодні, 15 лютого, намагатися діяти з повагою і добротою.

Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Freepik

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