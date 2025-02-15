Каким знакам Зодиака надо быть внимательными сегодня, 15 февраля 2025 — Таро прогноз

Таролог, которая держит колоду карт Таро. Фото: Pexels

Представителям нескольких знаков зодиакального круга сегодня, 15 февраля 2025 года, будет довольно нелегко. Тарологи рассказали, каким трем знакам Зодиака в этот день стоит быть осторожными, кому надо немного отдохнуть, а кому придется держать при себе свои слова и поступки.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Лев — карта Таро "Десятка Жезлов"

Представители этого знака Зодиака сегодня почувствуют груз ответственности и усталость от большого количества задач. В этот день ваш разум будет перегружен тревожными мыслями, поэтому тарологи советуют на мгновение остановиться и отдохнуть.

Иногда, чтобы снова восстановить свои жизненные силы, необходимо научиться вовремя сделать паузу.

Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион — карта Таро "Двойка Мечей"

Людям, которые родились под этим знаком Зодиака, следует быть осторожными с окружением. Дело в том, что возле Скорпионов есть человек, который желает им сплошного зла и пытается испортить все их планы. Тарологи рекомендуют представителям этого знака прислушиваться к своей интуиции.

Кроме того, им стоит раскрыть правду и освободиться от связей, которые тянут Скорпионов на дно.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Козерог — карта Таро "Страшный Суд"

Тарологи советуют представителям этого знака также быть осторожными, но в словах и поступках. В этот день действия Козерога могут иметь серьезные последствия, поэтому стоит быть внимательными. Тарологи советуют помнить, что правда всегда важна, но иногда стоит промолчать лишний раз.

Представителям этого знака стоит сегодня, 15 февраля, стараться действовать с уважением и добротой.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

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