Головна Свята Церковне свято 2 жовтня 2025 року — чого не можна робити

Церковне свято 2 жовтня 2025 року — чого не можна робити

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 07:00
Яке церковне свято 2 жовтня 2025 року - традиції, прикмети та головні заборони дня
Українські віряни у церкві на богослужінні. Фото: Pomisna

У день 2 жовтня православні християни вшановують пам’ять мучеників Кипріяна та Юстини. Ця дата вважається особливою, адже з нею пов’язані молитви про захист від зла, народні традиції та прикмети.

Новини.LIVE розповідає, яке сьогодні церковне свято, що воно означає для вірян і яких заборон слід дотримуватись.

Читайте також:

Яке значення має церковне свято 2 жовтня

У цей день вшановують мучеників Кипріяна та Юстину, які стали символом непохитної віри. За переказами, Кипріан у молодості займався язичницькою магією, але, побачивши силу християнської молитви, відрікся від чар і прийняв Христа. Він став проповідником і навернув багатьох людей до віри. Юстина ж із юних років присвятила себе Богові, залишаючись чистою й відданою навіть під час спокус і переслідувань. Її мужність і духовна сила надихали оточення.

Тому церковне свято 2 жовтня нагадує християнам про силу молитви, цінність щирої віри та духовну витримку перед випробуваннями.

Традиції й обряди 2 жовтня

  • Віруючі звертаються у молитвах до Кипріяна та Юстини, просячи захисту від чаклунства й лихого впливу. 
  • У народі день називають Купріянів днем — люди вважали, що з 2 жовтня починаються зміни погоди, холоди. 
  • Збираючи урожай, господарі звертали увагу: якщо в лісі багато грибів — літо наступного року буде дощовим. 
  • Деякі громади дотримуються звичаю уникати початку великих справ чи переїздів, аби не накликати невдачу. 

Заборони 2 жовтня: чого не слід робити

  • Сварки, лихослів’я, наклепи, заздрість — категорично заборонені. 
  • Не рекомендується починати будівництво чи ремонт — в цей день краще утриматися. 
  • Не варто вживати алкоголь — в народі вірили, що це відкриває шлях темним силам. 
  • Не носити занадто яскравий одяг, уникати зайвої уваги. 
  • Не залишати дітей без нагляду — вірили, що доба може принести небезпеку для слабких. 

Прикмети на 2 жовтня й прогнози погоди

  • Південний вітер — до доброго врожаю озимих. 
  • Дощ 2 жовтня — скоро заморозки. 
  • Якщо багато грибів — буде дощове літо наступного року. 
  • Швидке листопадіння — рання зима.

Церковне свято 2 жовтня нагадує про стійкість віри та силу молитви. У цей день християни вшановують мучеників Кипріяна та Юстину, а народні традиції й прикмети допомагають зберігати духовний зв’язок із минулим.

Також скористайтеся нашим церковним календарем свят на жовтень 2025 року, щоб не пропустити важливі релігійні події.

Михайло Чудов - Редактор
Автор:
Михайло Чудов
