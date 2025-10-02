Яке церковне свято 2 жовтня 2025 року - традиції, прикмети та головні заборони дня

Українські віряни у церкві на богослужінні. Фото: Pomisna

У день 2 жовтня православні християни вшановують пам’ять мучеників Кипріяна та Юстини. Ця дата вважається особливою, адже з нею пов’язані молитви про захист від зла, народні традиції та прикмети.

Яке значення має церковне свято 2 жовтня

У цей день вшановують мучеників Кипріяна та Юстину, які стали символом непохитної віри. За переказами, Кипріан у молодості займався язичницькою магією, але, побачивши силу християнської молитви, відрікся від чар і прийняв Христа. Він став проповідником і навернув багатьох людей до віри. Юстина ж із юних років присвятила себе Богові, залишаючись чистою й відданою навіть під час спокус і переслідувань. Її мужність і духовна сила надихали оточення.

Тому церковне свято 2 жовтня нагадує християнам про силу молитви, цінність щирої віри та духовну витримку перед випробуваннями.

Традиції й обряди 2 жовтня

Віруючі звертаються у молитвах до Кипріяна та Юстини, просячи захисту від чаклунства й лихого впливу.

У народі день називають Купріянів днем — люди вважали, що з 2 жовтня починаються зміни погоди, холоди.

Збираючи урожай, господарі звертали увагу: якщо в лісі багато грибів — літо наступного року буде дощовим.

Деякі громади дотримуються звичаю уникати початку великих справ чи переїздів, аби не накликати невдачу.

Заборони 2 жовтня: чого не слід робити

Сварки, лихослів’я, наклепи, заздрість — категорично заборонені.

Не рекомендується починати будівництво чи ремонт — в цей день краще утриматися.

Не варто вживати алкоголь — в народі вірили, що це відкриває шлях темним силам.

Не носити занадто яскравий одяг, уникати зайвої уваги.

Не залишати дітей без нагляду — вірили, що доба може принести небезпеку для слабких.

Прикмети на 2 жовтня й прогнози погоди

Південний вітер — до доброго врожаю озимих.

Дощ 2 жовтня — скоро заморозки.

Якщо багато грибів — буде дощове літо наступного року.

Швидке листопадіння — рання зима.

Церковне свято 2 жовтня нагадує про стійкість віри та силу молитви. У цей день християни вшановують мучеників Кипріяна та Юстину, а народні традиції й прикмети допомагають зберігати духовний зв’язок із минулим.

