Яким знакам Зодіаку не пощастить у коханні в День святого Валентина 2025 — прогноз астрологів

Засмучений чоловік і астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото: колаж Новини.LIVE

На жаль, представникам не всім знакам зодіакального сузір’я пощастить у коханні в День святого Валентина, адже є ті, хто відчує цього дня справжній біль. Астрологи розповіли, яким трьом знакам Зодіаку "розіб’ють серце" в День закоханих цього року.

Новини.LIVE розповідає про ці знаки Зодіаку.

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Рак

Представники цього знака Зодіаку вважаються доволі емоційними і чутливими людьми, тому якщо їхні очікування не виправдаються, їм буде дуже болюче. Цього року в День закоханих Ракам можуть не відповісти взаємністю, їхня друга половинка може поставити крапку в стосунках або забути про важливу дату.

Але астрологи радять Ракам не закриватися в собі та запам’ятати, що все, що робиться, — це на краще.

Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Стрілець

У цьогорічний День закоханих люди, які народилися під цим зодіакальним знаком, можуть відчути себе забутими і недооціненими. Є великий ризик, що друга половинка Стрільців не приділить достатньо уваги їм або взагалі вирішить завершити з ними стосунки.

Астрологи кажуть, що це зробить представникам даного зодіакального знаку боляче, однак, їм вдасться доволі швидко прийти до тями.

Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Freepik

Козеріг

У День святого Валентина цього року представники такого зодіакального знаку відчують сильне розчарування в особистому житті. Справа в тому, що все те, що Козероги вклали у свої стосунки, їхня друга половинка так і не помітить.

Астрологи кажуть, що це більше стосується тих, у кого стосунки нестабільні або в них вся ініціатива йде з одного боку.

Символ знака Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Freepik

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