Каким знакам Зодиака не повезет в любви в День святого Валентина 2025 — прогноз астрологов

Расстроенный мужчина и астрологический круг со знаками Зодиака. Фото: коллаж Новини.LIVE

К сожалению, представителям не всех знаков зодиакального созвездия повезет в любви в День святого Валентина, ведь есть те, кто почувствует в этот день настоящую боль. Астрологи рассказали, каким трем знакам Зодиака "разобьют сердце" в День влюбленных в этом году.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Рак

Представители этого знака Зодиака считаются довольно эмоциональными и чувствительными людьми, поэтому если их ожидания не оправдаются, им будет очень больно. В этом году в День влюбленных Ракам могут не ответить взаимностью, их вторая половинка может поставить точку в отношениях или забыть о важной дате.

Но астрологи советуют Ракам не закрываться в себе и запомнить, что все, что делается, — это к лучшему.

Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Стрелец

В нынешний День влюбленных люди, которые родились под этим зодиакальным знаком, могут почувствовать себя забытыми и недооцененными. Есть большой риск, что вторая половинка Стрельцов не уделит достаточно внимания им или вообще решит закончить с ними отношения.

Астрологи говорят, что это сделает представителям данного зодиакального знака больно, однако, им удастся довольно быстро прийти в себя.

Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

Козерог

В День святого Валентина в этом году представители такого зодиакального знака почувствуют сильное разочарование в личной жизни. Дело в том, что все то, что Козероги вложили в свои отношения, их вторая половинка так и не заметит.

Астрологи говорят, что это больше касается тех, у кого отношения нестабильные или в них вся инициатива идет с одной стороны.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

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