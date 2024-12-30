Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Свята arrow Три знака Зодіаку почнуть нове життя 30 грудня-5 січня за Таро arrow

Три знака Зодіаку почнуть нове життя 30 грудня-5 січня за Таро

30 грудня 2025 03:55
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
У яких знаків Зодіаку зміниться життя цього тижня 30 грудня-5 січня 2025 — Таро прогноз
Розклад на картах Таро. Фото: Freepik
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Цього тижня на представників декількох знаків зодіакального сузір’я чекають радикальні зміни у житті. Тарологи зробили розклади і розповіли, які знаки Зодіаку в період з 30 грудня 2024 до п’ятого січня 2025 року відчують певні зміни у своєму житті.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

Читайте також:

Знаки Зодіаку, яким Таро обіцяє зміни в житті з 30 грудня до п’ятого січня

Телець — карта Таро "Вежа"

У період з 30 грудня до п’ятого січня представникам цього знаку Зодіака варто очікувати змін у житті, на які вони зовсім не чекали. Ця карта Таро символізує несподіване руйнування старих структур для звільнення місця для чогось нового.

Тарологи рекомендують людям, які народилися під цим зодіакальним знаком, прийняти шанс, який їм випаде, щоб побудувати краще майбутнє.

Символ знака Зодиака Телец
Символ знака Зодіаку Телець. Фото ілюстративне: Pinterest

Близнюки — карта Таро "Колісниця"

Цього тижня представникам цього зодіакального знаку варто чекати на рух вперед і контроль над ситуацією. Карта Таро вважається символом перемоги, дисципліни і миттєвих змін у житті, але Близнюкам краще тримати все під контролем.

Тарологи радять їм прийняти цей шанс, щоб сміливо і впевнено рухатися до своєї мети.

Символ знака Зодиака Близнецы
Символ знака Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: УНІАН

Стрілець — карта Таро "Шут"

Цей тиждень буде для представників Стрільця сприятливим для відкриття нових шляхів і можливостей у своєму житті. Ця тарологічна карта є символом нового початку, легкості та оптимізму, тому людям, які народилися під цим знаком, варто довіряти власній інтуїції та не боятися йти на ризики.

Тарологи рекомендують їм прийняти цей період як можливість почати нову пригоду в своєму житті.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку можуть знайти справжніх друзів у 2025 році. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку почнуть нове життя в 2025 році. 

Також ми повідомляли про те, яким знакам Зодіаку вдасться подолати свої страхи в 2025 році.

гороскоп прогнози знаки Зодіаку таро карти

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:05 Без опадів, але з туманом — прогноз погоди на сьогодні

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

04:05 Зимові подорожі — які є лайфхаки для користування "Укрзалізницею"

03:34 Аргентинське диво — які ризики в рекордному укріпленні песо

03:26 "Азову" потрібні зварювальники металу — скільки платитимуть

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік - 80x80

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік

01:49 До США з таємною місією прибув офіційний літак РФ — що відомо

01:32 Харків'янин став поліцаєм на службі РФ — який вирок суду отримав

01:30 Солдати з СЗЧ можуть повернутись на службу через "Армія+"

00:34 Помер найстаріший президент США — йому було 100 років

29 грудня 2024

23:53 В Укргідрометцентрі попередили про морози на Київщині завтра

05:05 Без опадів, але з туманом — прогноз погоди на сьогодні

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

04:05 Зимові подорожі — які є лайфхаки для користування "Укрзалізницею"

03:34 Аргентинське диво — які ризики в рекордному укріпленні песо

03:26 "Азову" потрібні зварювальники металу — скільки платитимуть

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік - 80x80

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік

01:49 До США з таємною місією прибув офіційний літак РФ — що відомо

01:32 Харків'янин став поліцаєм на службі РФ — який вирок суду отримав

01:30 Солдати з СЗЧ можуть повернутись на службу через "Армія+"

00:34 Помер найстаріший президент США — йому було 100 років

29 грудня 2024

23:53 В Укргідрометцентрі попередили про морози на Київщині завтра

06:40 Нові ціни на кольорові метали — скільки коштує алюміній у грудні

06:13 Пенсії, тарифи та податки — що зміниться в Україні у 2025 році

06:13 Новорічний стіл 2025 — які ціни на продукти для класичних страв

28 грудня 2024

06:59 Успішні операції ГУР у 2024-му, — інтервʼю Юсова

06:14 Буковель чи Куршевель — на якому курорті відпочивати дешевше

27 грудня 2024

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

Text

15:06 В ГУР заявили про нарощення виробництва ударних БпЛА в Росії

Text

11:33 У ГУР пояснили, що ускладнює процес повернення українців з полону

28 грудня 2024
Text

23:41 Козак пояснив високу вартість проїзду метро в Києві

Text

13:51 Росія експлуатує студентів для виробництва БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
Text

22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

Text

21:00 Українські дрони та виробництво ракет у Росії — інтерв'ю з Юсовим

Text

19:01 Нардеп повідомив, від чого зазнають поранень українські бійці

Text

19:00 Що чекає Україну за каденції Трампа — інтерв'ю Новини.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року