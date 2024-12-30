У яких знаків Зодіаку зміниться життя цього тижня 30 грудня-5 січня 2025 — Таро прогноз

Розклад на картах Таро. Фото: Freepik

Цього тижня на представників декількох знаків зодіакального сузір’я чекають радикальні зміни у житті. Тарологи зробили розклади і розповіли, які знаки Зодіаку в період з 30 грудня 2024 до п’ятого січня 2025 року відчують певні зміни у своєму житті.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Телець — карта Таро "Вежа"

У період з 30 грудня до п’ятого січня представникам цього знаку Зодіака варто очікувати змін у житті, на які вони зовсім не чекали. Ця карта Таро символізує несподіване руйнування старих структур для звільнення місця для чогось нового.

Тарологи рекомендують людям, які народилися під цим зодіакальним знаком, прийняти шанс, який їм випаде, щоб побудувати краще майбутнє.

Символ знака Зодіаку Телець. Фото ілюстративне: Pinterest

Близнюки — карта Таро "Колісниця"

Цього тижня представникам цього зодіакального знаку варто чекати на рух вперед і контроль над ситуацією. Карта Таро вважається символом перемоги, дисципліни і миттєвих змін у житті, але Близнюкам краще тримати все під контролем.

Тарологи радять їм прийняти цей шанс, щоб сміливо і впевнено рухатися до своєї мети.

Символ знака Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: УНІАН

Стрілець — карта Таро "Шут"

Цей тиждень буде для представників Стрільця сприятливим для відкриття нових шляхів і можливостей у своєму житті. Ця тарологічна карта є символом нового початку, легкості та оптимізму, тому людям, які народилися під цим знаком, варто довіряти власній інтуїції та не боятися йти на ризики.

Тарологи рекомендують їм прийняти цей період як можливість почати нову пригоду в своєму житті.

Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Pinterest

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