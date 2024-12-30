У каких знаков Зодиака изменится жизнь на этой неделе 30 декабря-5 января 2025 — Таро прогноз

Расклад на картах Таро. Фото: Freepik

На этой неделе представителей нескольких знаков зодиакального созвездия ждут радикальные изменения в жизни. Тарологи сделали расклад и рассказали, какие знаки Зодиака в период с 30 декабря 2024 года по пятое января 2025 года почувствуют определенные изменения в своей жизни.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

Читайте также:

Знаки Зодиака, которым Таро обещает перемены в жизни с 30 декабря по пятое января

Телец — карта Таро "Башня"

В период с 30 декабря по пятое января представителям этого знака Зодиака следует ожидать изменений в жизни, которых они совсем не ожидали. Эта карта Таро символизирует неожиданное разрушение старых структур для освобождения места для чего-то нового.

Тарологи рекомендуют людям, родившимся под этим зодиакальным знаком, принять шанс, который им представится, чтобы построить лучшее будущее.

Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Pinterest

Близнецы — карта Таро "Колесница"

На этой неделе представителям этого зодиакального знака следует ожидать движения вперед и контроля над ситуацией. Карта Таро считается символом победы, дисциплины и мгновенных изменений в жизни, но Близнецам лучше держать все под контролем.

Тарологи советуют им принять этот шанс, чтобы смело и уверенно двигаться к своей цели.

Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: УНИАН

Стрелец — карта Таро "Шут"

Эта неделя будет для представителей Стрельца благоприятной для открытия новых путей и возможностей в своей жизни. Эта тарологическая карта является символом нового начала, легкости и оптимизма, поэтому родившимся под этим знаком людям следует доверять собственной интуиции и не бояться идти на риски.

Тарологи советуют им принять этот период как возможность начать новое приключение в собственной жизни.

Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака могут найти настоящих друзей в 2025 году.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака начнут новую жизнь в 2025 году.

Также мы сообщали, каким знакам Зодиака удастся преодолеть свои страхи в 2025 году.