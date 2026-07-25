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Головна Свята Таро віщують романтику трьом знакам Зодіаку в останні вихідні липня 2026

Таро віщують романтику трьом знакам Зодіаку в останні вихідні липня 2026

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 05:49
Таро-прогноз на вихідні 25-26 липня 2026: яким знакам Зодіаку чекати на романтику
Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

Останні вихідні липня 2026 мають особливу енергію. Після завершення ретроградного Меркурія та початку сезону Лева у життя повертається позитив та відчуття легкості. Карти Таро назвали знаки Зодіаку, для яких розпочинається ще й час романтики та кохання.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, кому Таро пророкують незабутні моменти у цей вікенд.

Рак — карта Таро "Зірка"

"Зірка" говорить вам про надію та емоційне зцілення. Останні вихідні липня принесуть вам особливе відчуття легкості. Самотні Раки можуть несподівано познайомитися з людиною, поруч із якою почуватимуться спокійно й природно. Тим, хто вже має пару, варто більше довіряти своїм почуттям і не боятися говорити про майбутнє.

Лев — карта Таро "Шістка Жезлів"

Вам випала "Шістка Жезлів", яка каже про успіх та захоплення з боку інших. У сезон Лева ваша природна харизма стає особливо помітною, тому шанс опинитися в центрі уваги різко зростає. Якщо ви самотні, не дивуйтеся, коли хтось зробить перший крок назустріч або відкрито проявить симпатію. У тих, хто перебуває у стосунках, вихідні можуть пройти під знаком компліментів, романтичних побачень або приємних несподіванок.

Терези — карта Таро "Справедливість"

"Справедливість" обіцяє вам у ці суботу та неділю щирі розмови та несподівані зізнання. Ви можете остаточно зрозуміти, чого насправді хочете від стосунків. Для когось це стане початком нового роману, а для когось — моментом, коли взаємні почуття нарешті будуть озвучені. Не варто жертвувати власним щастям лише для того, щоб догодити іншим.

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знаки Зодіаку карти Таро гороскоп на вихідні
Міра Оріоні - Редактор
Автор:
Міра Оріоні
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