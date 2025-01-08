Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 8 січня 2025, за картами Таро

Жінка, яка робить розклад на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, восьме січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що сьогоднішній день підготував усім знакам Зодіаку в сфері кохання, здоров'я і кар'єри.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, восьме січня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Сонце"

Це день успіху і радості, а тарологічна карта символізує ясність, позитив і досягнення цілей. Поділіться своєю енергією з рідними і насолодіться гарними моментами свого життя.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Дев’ятка Пентаклів"

Це день визнання зусиль, а тарологічна карта вказує на матеріальне задоволення і досягнення гармонії. Сьогодні краще відпочиньте і розпишіть свої плани на майбутнє.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Це день приливу енергії і натхнення, а тарологічна карта говорить про початок чогось нового і перспективного. Сьогодні проявіть ініціативу і сміливо йдіть вперед.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Імператорка"

Це день затишку і творчості, а тарологічна карта символізує піклування, родючість і достаток. Приділіть собі та близьким увагу і займіться тим, що вас тішить.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Це день несподіваних змін і подій, а тарологічна карта вказує на нові можливості від долі. Будьте відкритими і готовими до змін, адже вони можуть відкрити нову сторінку у вашому житті.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Жриця"

Це день роздумів і пошуку глибинних істин, а тарологічна карта вказує на те, що почуття та інтуїція допоможуть знайти відповіді на питання. Це сприятливий день для медитації і усамітнення.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Це день гармонії в особистому житті, а тарологічна карта вказує на теплі почуття і взаєморозуміння. Зміцніть зв’язок з рідними, проведіть час у приємній компанії або зробіть крок назустріч новому знайомству.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Місяць"

Це день загадок та інтуїції, а тарологічна карта вказує на приховані аспекти і необхідність вірити власним відчуттям. Не поспішайте приймати важливі рішення.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Трійка Жезлів"

Це день планування і впевненості в майбутньому, а тарологічна карта говорить про те, що ваші ідеї і дії починають приносити перші результати.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Відлюдник"

Це сприятливий день для усамітнення і роздумів, а тарологічна карта символізує пошук внутрішньої мудрості. Подумайте над власними бажаннями і цілями.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Шістка Кубків"

Це день для теплих спогадів і бажання повернутися до минулого, а тарологічна карта вказує на радість спілкування з близькими. Подякуйте долі за приємні моменти і створіть нові.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Маг"

Це день можливостей і сили, а тарологічна карта каже, що у вас є все, щоб досягти успіху. Вірте власним талантам і сміливо йдіть вперед, щоб здійснити свої ідеї.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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