Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 8 января 2025, по картам Таро

Женщина, которая делает расклад на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, восьмое января 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что сегодняшний день подготовил всем знакам Зодиака в сфере любви, здоровья и карьеры.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, восьмое января 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Солнце"

Это день успеха и радости, а тарологическая карта символизирует ясность, позитив и достижение целей. Поделитесь своей энергией с родными и насладитесь хорошими моментами своей жизни.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Девятка Пентаклей"

Это день признания усилий, а тарологическая карта указывает на материальное удовлетворение и достижение гармонии. Сегодня лучше отдохните и распишите свои планы на будущее.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Это день прилива энергии и вдохновения, а тарологическая карта говорит про начало чего-то нового и перспективного. Сегодня проявите инициативу и смело идите вперед.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Императрица"

Это день уюта и творчества, а тарологическая карта символизирует заботу, плодородие и достаток. Уделите себе и близким внимание и займитесь тем, что вас радует.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Это день неожиданных перемен и событий, а тарологическая карта указывает на новые возможности от судьбы. Будьте открытыми и готовыми к переменам, ведь они могут открыть новую страницу в вашей жизни.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Жрица"

Это день размышлений и поиска глубинных истин, а тарологическая карта указывает на то, что чувства и интуиция помогут найти ответы на вопросы. Это благоприятный день для медитации и уединения.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Это день гармонии в личной жизни, а тарологическая карта указывает на теплые чувства и взаимопонимание. Укрепите связь с родными, проведите время в приятной компании или сделайте шаг навстречу новому знакомству.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Луна"

Это день загадок и интуиции, а тарологическая карта указывает на скрытые аспекты и необходимость верить собственным ощущениям. Не спешите принимать важные решения.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Тройка Жезлов"

Это день планирования и уверенности в будущем, а тарологическая карта говорит о том, что ваши идеи и действия начинают приносить первые результаты.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Отшельник"

Это благоприятный день для уединения и размышлений, а тарологическая карта символизирует поиск внутренней мудрости. Подумайте над собственными желаниями и целями.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Шестерка Кубков"

Это день для теплых воспоминаний и желания вернуться к прошлому, а тарологическая карта указывает на радость общения с близкими. Поблагодарите судьбу за приятные моменты и создайте новые.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Маг"

Это день возможностей и силы, а тарологическая карта говорит, что у вас есть все, чтобы добиться успеха. Верьте собственным талантам и смело идите вперед, чтобы осуществить свои идеи.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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