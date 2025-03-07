Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 7 березня 2025, за картами Таро

Жінка, яка тримає карту Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 7 березня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 7 березня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Місяць"

Сьогодні будьте дуже обережними, адже вас можуть обдурити оточуючі. Особливо це стосується роботи, де краще не підписувати документи, поки не вивчите їх. До того ж, краще цього дня не бути дуже емоційними.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Відлюдник"

Цього дня ви можете переосмислити своє життя і знайти відповіді на питання. Тарологи радять дослухатися до внутрішнього голосу, а якщо вам захочеться усамітнення, дозвольте собі його.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Шістка Мечів"

Сьогодні у вашому житті завершиться важкий етап. Цього дня ви можете сміливо йти вперед і почати новий період у своєму житті.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Десятка Жезлів"

Цього ви можете відчути втому і тиск, але ця тарологічна карта вказує на перезавантаження як у фізичному, так і в емоційному плані. Сьогодні вам варто звернути увагу на стосунки і бути уважними до дій і слів.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Королева Кубків"

Це теплий і гармонійний день, коли вам варто приділити трохи часу своїй сім’ї і друзям. Ввечері краще трохи відпочити, наприклад, увімкнути розслаблюючу музику або зайнятися улюбленими справами.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Утримання"

Сьогодні потрібно прийняти важливі рішення. Тарологічна карта радить не приймати поспішних рішень і ретельно оцінювати ситуацію. Також це сприятливий час для роботи над собою.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Трійка Мечів"

Сьогодні буде удачний день, адже будь-які переживання залишаться в минулому. Ввечері ваші близькі друзі можуть влаштувати вам гарний сюрприз.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Двійка Денарієв"

Сьогодні ви нарешті отримаєте заслужений відпочинок. Цього дня вам можуть запропонувати підвищення або навіть дати фінансову винагороду. Але попереду будуть нові виклики, тому розслаблятися не варто.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Королева Мечів"

Останнім часом ви відчували стрес, але настав час піклуватися про себе. Також не беріть на себе чужі турботи — збережіть сили і приділіть увагу власному благополуччю.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Сила"

Це важливий день в плані кар’єри і фінансових питань. Тарологічна карта каже, що ви можете підписати угоду або почати вигідний проєкт. Але тримайте свої емоції під контролем.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Імператриця"

Це день, який пов’язаний з внутрішнім ростом і відновленням емоційної рівноваги. Ще це сприятливий період для того, щоб попрощатися з поганими думками і зайнятися хобі.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Лицар Денарієв"

Сьогодні вам варто бути обережними з грошима, адже ви можете відчути певні матеріальні труднощі. Але не приймайте спонтанних рішень і ретельно обдумайте кожен крок.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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