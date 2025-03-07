Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 7 марта 2025, по картам Таро

Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 7 марта 2025
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 7 марта 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 7 марта 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 7 марта.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Луна"
Сегодня будьте очень осторожными, ведь вас могут обмануть окружающие. Особенно это касается работы, где лучше не подписывать документы, пока не изучите их. К тому же, лучше в этот день не быть очень эмоциональными.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Отшельник"
В этот день вы можете переосмыслить свою жизнь и найти ответы на вопросы. Тарологи советуют прислушиваться к внутреннему голосу, а если вам захочется уединения, позвольте себе его.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Шестерка Мечей"
Сегодня в вашей жизни завершится трудный этап. В этот день вы можете смело идти вперед и начать новый период в своей жизни.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Десятка Жезлов"
В это вы можете почувствовать усталость и давление, но эта тарологическая карта указывает на перезагрузку как в физическом, так и в эмоциональном плане. Сегодня вам стоит обратить внимание на отношения и быть внимательными к действиям и словам.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Королева Кубков"
Это теплый и гармоничный день, когда вам стоит уделить немного времени своей семье и друзьям. Вечером лучше немного отдохнуть, например, включить расслабляющую музыку или заняться любимыми делами.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Удержание"
Сегодня нужно принять важные решения. Тарологическая карта советует не принимать поспешных решений и тщательно оценивать ситуацию. Также это благоприятное время для работы над собой.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Тройка Мечей"
Сегодня будет удачный день, ведь любые переживания останутся в прошлом. Вечером ваши близкие друзья могут устроить вам хороший сюрприз.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Двойка Денариев"
Сегодня вы наконец-то получите заслуженный отдых. В этот день вам могут предложить повышение или даже дать финансовое вознаграждение. Но впереди будут новые вызовы, поэтому расслабляться не стоит.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Королева Мечей"
В последнее время вы испытывали стресс, но пришло время заботиться о себе. Также не берите на себя чужие заботы — сохраните силы и уделите внимание собственному благополучию.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Сила"
Это важный день в плане карьеры и финансовых вопросов. Тарологическая карта говорит, что вы можете подписать сделку или начать выгодный проект. Но держите свои эмоции под контролем.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Императрица"
Это день, который связан с внутренним ростом и восстановлением эмоционального равновесия. Еще это благоприятный период для того, чтобы попрощаться с плохими мыслями и заняться хобби.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Рыцарь Денариев"
Сегодня вам стоит быть осторожными с деньгами, ведь вы можете ощутить определенные материальные трудности. Но не принимайте спонтанных решений и тщательно обдумайте каждый шаг.
Напомним, мы писали о том, какой знак Зодиака почувствует выгорание в марте 2025 года.
Ранее мы рассказывали о том, у каких знаков Зодиака изменится жизнь в марте 2025 года по Таро.
Также мы сообщали о том, у каких знаков Зодиака не будет денег в марте 2025 года по Таро.
Читайте Новини.LIVE!