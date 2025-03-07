Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 7 марта 2025, по картам Таро

Женщина, которая держит карту Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 7 марта 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 7 марта 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Луна"

Сегодня будьте очень осторожными, ведь вас могут обмануть окружающие. Особенно это касается работы, где лучше не подписывать документы, пока не изучите их. К тому же, лучше в этот день не быть очень эмоциональными.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Отшельник"

В этот день вы можете переосмыслить свою жизнь и найти ответы на вопросы. Тарологи советуют прислушиваться к внутреннему голосу, а если вам захочется уединения, позвольте себе его.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Шестерка Мечей"

Сегодня в вашей жизни завершится трудный этап. В этот день вы можете смело идти вперед и начать новый период в своей жизни.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Десятка Жезлов"

В это вы можете почувствовать усталость и давление, но эта тарологическая карта указывает на перезагрузку как в физическом, так и в эмоциональном плане. Сегодня вам стоит обратить внимание на отношения и быть внимательными к действиям и словам.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Королева Кубков"

Это теплый и гармоничный день, когда вам стоит уделить немного времени своей семье и друзьям. Вечером лучше немного отдохнуть, например, включить расслабляющую музыку или заняться любимыми делами.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Удержание"

Сегодня нужно принять важные решения. Тарологическая карта советует не принимать поспешных решений и тщательно оценивать ситуацию. Также это благоприятное время для работы над собой.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Тройка Мечей"

Сегодня будет удачный день, ведь любые переживания останутся в прошлом. Вечером ваши близкие друзья могут устроить вам хороший сюрприз.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Двойка Денариев"

Сегодня вы наконец-то получите заслуженный отдых. В этот день вам могут предложить повышение или даже дать финансовое вознаграждение. Но впереди будут новые вызовы, поэтому расслабляться не стоит.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Королева Мечей"

В последнее время вы испытывали стресс, но пришло время заботиться о себе. Также не берите на себя чужие заботы — сохраните силы и уделите внимание собственному благополучию.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Сила"

Это важный день в плане карьеры и финансовых вопросов. Тарологическая карта говорит, что вы можете подписать сделку или начать выгодный проект. Но держите свои эмоции под контролем.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Императрица"

Это день, который связан с внутренним ростом и восстановлением эмоционального равновесия. Еще это благоприятный период для того, чтобы попрощаться с плохими мыслями и заняться хобби.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Рыцарь Денариев"

Сегодня вам стоит быть осторожными с деньгами, ведь вы можете ощутить определенные материальные трудности. Но не принимайте спонтанных решений и тщательно обдумайте каждый шаг.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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