Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 6 березня 2025, за картами Таро

Жінка, яка ворожить на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 6 березня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 6 березня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Дама Мечів"

Сьогодні на вашому шляху можуть з’явитися неочікувані випробування, особливо, у спілкуванні з оточенням. Ви можете потрапити в неприємну ситуацію або посваритися з кимось. Але тарологи радять не сприймати це близько до серця.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Паж Денарієв"

Сьогодні будьте обережні з інформацією, яка надходить. Не вірте чуткам, адже вас можуть обдурити. Ймовірно, цього дня вам доведеться зробити важливий вибір, який стосується грошей або роботи.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Десятка Кубків"

Сьогодні зверніть увагу на своїх близьких, адже можливо останнім часом ви занадто зайняті та не бачили, що хтось потребує вашої підтримки. Це сприятливий день для спілкування із сім’єю і відновлення теплих стосунків.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Сьогодні вам можливо потрібна буде емоційна рівновага. Тарологічна карта радить зупинитися і приділити увагу тим, хто вам дорогий. Цього дня можливі приємні зустрічі або навіть неочікуване зізнання в коханні.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Четвірка Кубків"

Сьогодні може бути новий початок — нові перспективи в роботі або особистому житті. Але краще не поспішати і на "тверезу голову" все обдумати.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Дама Денарієв"

Сьогодні будьте уважні до своїх слів, адже будь-яке необережне слово може призвести до сварки. Ще це сприятливий день для фінансових рішень, турботи про здоров’я і створення простору навколо себе.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Лицар Жезлів"

Сьогодні зверніть увагу на своє здоров’я. Якщо ви розумієте, що втомилися, краще одразу проводити профілактику. Цього дня вам варто бути енергійними і наполегливими.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Туз Денарієв"

Сьогодні важливий день, коли потрібно приймати серйозні рішення. Це може бути пов’язано з роботою, грошима або особистими стосунками.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Четвірка Денарієв"

Навчіться відпускати ситуації і дозвольте собі трохи розслабитися. Тарологи радять зосередитися на тому, що приносить вам задоволення.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "П’ятірка Жезлів"

Це чудовий час для втілення планів у життя. Всесвіт дає вам можливість досягти успіхів без перешкод, тому дійте!

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Король Кубків"

Це веселий день, наповнений приємними подіями. Можливо сьогодні ви зустрінетесь з друзями або отримаєте неочікуваний сюрприз.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Паж Жезлів"

Сьогодні варто замислитися над своїми життєвими цінностями. Це ідеальний день для самоаналізу, пошуку відповідей на важливі запитання і перегляду пріоритетів.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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