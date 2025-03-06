Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 6 марта 2025, по картам Таро

Женщина, которая гадает на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 6 марта 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 6 марта 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Дама Мечей"

Сегодня на вашем пути могут появиться неожиданные испытания, особенно, в общении с окружающими. Вы можете попасть в неприятную ситуацию или поссориться с кем-то. Но тарологи советуют не принимать это близко к сердцу.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Паж Денариев"

Сегодня будьте осторожны с информацией, которая поступает. Не верьте слухам, ведь вас могут обмануть. Вероятно, в этот день вам придется сделать важный выбор, который касается денег или работы.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Десятка Кубков"

Сегодня обратите внимание на своих близких, ведь возможно в последнее время вы слишком заняты и не видели, что кто-то нуждается в вашей поддержке. Это благоприятный день для общения с семьей и восстановления теплых отношений.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Сегодня вам возможно нужно будет эмоциональное равновесие. Тарологическая карта советует остановиться и уделить внимание тем, кто вам дорог. В этот день возможны приятные встречи или даже неожиданное признание в любви.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Четверка Кубков"

Сегодня может быть новое начало — новые перспективы в работе или личной жизни. Но лучше не спешить и на "трезвую голову" все обдумать.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Дама Денариев"

Сегодня будьте внимательны к своим словам, ведь любое неосторожное слово может привести к ссоре. Еще это благоприятный день для финансовых решений, заботы о здоровье и создания пространства вокруг себя.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов"

Сегодня обратите внимание на свое здоровье. Если вы понимаете, что устали, лучше сразу проводить профилактику. В этот день вам стоит быть энергичными и настойчивыми.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Туз Денариев"

Сегодня важный день, когда нужно принимать серьезные решения. Это может быть связано с работой, деньгами или личными отношениями.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Четверка Денариев"

Научитесь отпускать ситуации и позвольте себе немного расслабиться. Тарологи советуют сосредоточиться на том, что приносит вам удовольствие.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Пятерка Жезлов"

Это отличное время для воплощения планов в жизнь. Вселенная дает вам возможность достичь успехов без препятствий, поэтому действуйте!

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Король Кубков"

Это веселый день, наполненный приятными событиями. Возможно сегодня вы встретитесь с друзьями или получите неожиданный сюрприз.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Паж Жезлов"

Сегодня стоит задуматься над своими жизненными ценностями. Это идеальный день для самоанализа, поиска ответов на важные вопросы и пересмотра приоритетов.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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