Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 5 лютого 2025, за картами Таро

Тарологиня з картами в руках. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, п'яте лютого 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, п'яте лютого 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Імператор"

Сьогодні варто бути чіткими і організованими. У коханні покажіть надійність і відповідальність, а на роботі дійте впевнено і дотримуйтеся стратегії.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Це сприятливий день для гармонії і кохання. Ви можете познайомитися з новою людиною або зміцнити стосунки з коханою, а на роботі чудовий час для роботи в колективі.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Колісниця"

Це день активних дій і рішучості. У стосунках можливий розвиток, а на роботі варто проявити ініціативу, щоб досягти успіхів.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Жриця"

Це день для самоаналізу і слухання власної інтуїції. У стосунках не поспішайте з висновками, а на роботі зберіть інформацію перш, ніж приймати рішення.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сонце"

Це один з удачних днів, адже у коханні у вас буде романтика і радісні події, а на роботі ви можете досягти важливих цілей.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Вісімка Пентаклів"

Сьогодні зосередьтеся на роботі та деталях. У стосунках приділіть увагу дрібницям, а на роботі почніть розвивати власні навички.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Закохані"

Цей день принесе важливі рішення і усвідомлення. У стосунках доведеться зробити вибір або перейти на новий етап, а на роботі вам можуть зробити цікаву пропозицію.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "П’ятірка Жезлів"

Цей день може бути напруженим або продуктивним. У стосунках можуть виникнути невеликі конфлікти, а на роботі доведеться боротися за своє місце.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Світ"

Це день закінчення старих процесів і вихода на новий рівень. У стосунках настає гармонія і можуть навіть бути серйозні кроки, а на роботі відчувається задоволення від роботи.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Це стабільний і радісний день, який принесе зміцнення стосунків або приємні моменти з партнером. У кар’єрі можна насолодитися досягнутими результатами.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Повішений"

Сьогодні варто зупинитися і переосмислити ситуацію. У стосунках може настати пауза, а на роботі краще не поспішати з важливими рішеннями.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Місяць"

Це день інтуїтивних осяянь, коли у стосунках можуть бути внутрішні сумніви, а на роботі краще не підписувати ризикованих угод.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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