Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 5 февраля 2025, по картам Таро

Таролог с картами в руках. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, пятое февраля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, пятое февраля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Император"

Сегодня стоит быть четкими и организованными. В любви покажите надежность и ответственность, а на работе действуйте уверенно и придерживайтесь стратегии.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Это благоприятный день для гармонии и любви. Вы можете познакомиться с новым человеком или укрепить отношения с любимым, а на работе отличное время для работы в коллективе.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Колесница"

Это день активных действий и решительности. В отношениях возможно развитие, а на работе стоит проявить инициативу, чтобы достичь успехов.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Жрица"

Это день для самоанализа и слушания собственной интуиции. В отношениях не спешите с выводами, а на работе соберите информацию прежде, чем принимать решения.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Солнце"

Это один из удачных дней, ведь в любви у вас будет романтика и радостные события, а на работе вы можете достичь важных целей.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

Сегодня сосредоточьтесь на работе и деталях. В отношениях уделите внимание мелочам, а на работе начните развивать собственные навыки.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Влюбленные"

Этот день принесет важные решения и осознания. В отношениях придется сделать выбор или перейти на новый этап, а на работе вам могут сделать интересное предложение.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Пятерка Жезлов"

Этот день может быть напряженным или продуктивным. В отношениях могут возникнуть небольшие конфликты, а на работе придется бороться за свое место.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Мир"

Это день окончания старых процессов и выхода на новый уровень. В отношениях наступает гармония и могут даже быть серьезные шаги, а на работе чувствуется удовлетворение от работы.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Это стабильный и радостный день, который принесет укрепление отношений или приятные моменты с партнером. В карьере можно насладиться достигнутыми результатами.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Повешенный"

Сегодня стоит остановиться и переосмыслить ситуацию. В отношениях может наступить пауза, а на работе лучше не спешить с важными решениями.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Луна"

Это день интуитивных озарений, когда в отношениях могут быть внутренние сомнения, а на работе лучше не подписывать рискованных сделок.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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