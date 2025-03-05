Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 5 березня 2025, за картами Таро

Ворожіння на колоді карт Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 5 березня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 5 березня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Десятка Кубків"

Це гармонійний і теплий день, який можна провести з найріднішими людьми. Можливо сьогодні ви отримаєте приємний сюрприз або гарну новину.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Паж Денарієв"

Цей день може стати початком чогось нового і перспективного. Можливо вам запропонують цікавий проєкт або нову роботу. Також це сприятливий день для інвестицій та нових знань.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Дама Мечів"

Сьогодні варто бути більш рішучими і раціональними. Якщо останнім часом ви чогось боялися, це саме час позбутися своїх страхів.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Це насичений день у плані взаємостосунків, адже вам можливо потрібно буде серйозно розмовляти з коханою людиною, колегою або другом. Сьогодні саме час вирішити будь-які непорозуміння, які у вас були останнім часом.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Паж Жезлів"

Сьогодні ви можете відчути приплив енергії і натхнення. Це сприятливий день для творчості та несподіваних можливостей. Ймовірно, ви зустрінетесь з людиною, яка надихне вас.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Дама Денарієв"

Сьогодні вам варто звернути увагу на своє оточення. Якщо останнім часом ви уникали близькості або трималися на відстані, подумайте, чи не залишитеся ви на самоті.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Лицар Жезлів"

Сьогодні ви можете зіштовхнутися з перешкодами через недоброзичливість оточуючих. Можливо хтось спробує поставити вас у невигідне положення, але не піддавайтеся маніпуляціям.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Четвірка Кубків"

Сьогодні ви можете відчути апатію або незадоволення тим, що відбувається навколо. Але спробуйте зосередитися, наприклад, на кар’єрі або саморозвитку. Також це сприятливий день для піклування про здоров’я.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Четвірка Денарієв"

Досить відкладати прийняття важливих рішень! Можливо ви боялися ризикувати і робити перший крок, але це час діяти. Саме зміни допоможуть вам отримати нові можливості.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "П’ятірка Жезлів"

Сьогодні у вас можуть бути випробування і внутрішні протиріччя, але у вас є все, щоб подолати будь-які перешкоди. Головне – не звертайте увагу на чужі сумніви і критику.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Король Кубків"

Це ідеальний день для відпочинку і отримання приємних емоцій. Також це сприятливий час для творчості та спілкування з близькими людьми.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Туз Денарієв"

Вам варто чекати на гарні зміни у фінансовому і професійному плані. Можливо вам запропонують нову роботу, дадуть неочікуваний прибуток або можливість заробити додаткові гроші.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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