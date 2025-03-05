Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 5 марта 2025, по картам Таро

Гадание на колоде карт Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 5 марта 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 5 марта 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Десятка Кубков"

Это гармоничный и теплый день, который можно провести с самыми родными людьми. Возможно сегодня вы получите приятный сюрприз или хорошую новость.

Знак Зодиака Овен Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Паж Денариев"

Этот день может стать началом чего-то нового и перспективного. Возможно вам предложат интересный проект или новую работу. Также это благоприятный день для инвестиций и новых знаний.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Дама Мечей"

Сегодня стоит быть более решительными и рациональными. Если в последнее время вы чего-то боялись, это самое время избавиться от своих страхов.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Это насыщенный день в плане взаимоотношений, ведь вам возможно нужно будет серьезно разговаривать с любимым человеком, коллегой или другом. Сегодня самое время решить любые недоразумения, которые у вас были в последнее время.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Паж Жезлов"

Сегодня вы можете почувствовать прилив энергии и вдохновения. Это благоприятный день для творчества и неожиданных возможностей. Вероятно, вы встретитесь с человеком, который вдохновит вас.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Дама Денариев"

Сегодня вам стоит обратить внимание на свое окружение. Если в последнее время вы избегали близости или держались на расстоянии, подумайте, не останетесь ли вы в одиночестве.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов"

Сегодня вы можете столкнуться с препятствиями из-за недоброжелательности окружающих. Возможно кто-то попытается поставить вас в невыгодное положение, но не поддавайтесь манипуляциям.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Четверка Кубков"

Сегодня вы можете почувствовать апатию или недовольство тем, что происходит вокруг. Но попробуйте сосредоточиться, например, на карьере или саморазвитии. Также это благоприятный день для заботы о здоровье.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Четверка Денариев"

Хватит откладывать принятие важных решений! Возможно вы боялись рисковать и делать первый шаг, но это время действовать. Именно изменения помогут вам получить новые возможности.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Пятерка Жезлов"

Сегодня у вас могут быть испытания и внутренние противоречия, но у вас есть все, чтобы преодолеть любые препятствия. Главное — не обращайте внимание на чужие сомнения и критику.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Король Кубков"

Это идеальный день для отдыха и получения приятных эмоций. Также это благоприятное время для творчества и общения с близкими людьми.

Знак Зодиака Водолей Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Туз Денариев"

Вам стоит ждать хороших перемен в финансовом и профессиональном плане. Возможно вам предложат новую работу, дадут неожиданную прибыль или возможность заработать дополнительные деньги.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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