Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 4 лютого 2025, за картами Таро

Ворожіння на тарологічних картах. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, четверте лютого 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, четверте лютого 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Лицар Жезлів"

Це енергійний день, який принесе вам яскраві емоції та неочікувані вчинки на любовному фронті. На роботі вам варто проявити ініціативу, бути активними і сміливо брати на себе відповідальність.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Шістка Пентаклів"

Це сприятливий день для обміну енергією і ресурсами. Тарологічна карта радить дбати про кохану людину, але не забувати про особисті кордони. На роботі ви можете отримати підтримку від колег або неочікувану допомогу.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Сьогодні у вас можуть відбутися несподівані зміни. В особистому житті можливі доленосні зустрічі, а в професійному — успішні обставити за умови швидкого реагування.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Імператриця"

Це гармонійний день, який буде наповнений теплом. У коханні настав час зміцнити зв’язки, а на роботі ваші ідеї можуть принести бажані результати.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сонце"

Це один з найпозитивніших днів, який принесе радість і гарні емоції в особистому житті та успіх — у кар’єрному.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Десятка Кубків"

Це день щастя і гармонії, який принесе теплі моменти з другою половинкою або сім’єю і сприятливу атмосферу на роботі.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Жезлів"

Сьогодні варто замислитися над майбутнім. У коханні можливі рішення, які стосуються розвитку стосунків, а на роботі перед вами відкриються перспективні можливості.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Місяць"

Цей день може бути наповнений різними загадками. У стосунках можливі непорозуміння, а на роботі варто бути уважними до деталей.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Сьогодні перед вами відкриються нові можливості. У стосунках може з’явитися посилена пристрасть, а на роботі це сприятливий день для нових проєктів.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Четвірка Пентаклів"

Сьогодні зосередьтеся на стабільності. В особистому житті відпустіть минуле, але не поспішайте зі змінами, а на роботі не ризикуйте і користуйтеся перевіреними методами.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Трійка Пентаклів"

Це сприятливий день для роботи в команді. У коханні можливі спільні плани, а на роботі проявіть вміння співпрацювати.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Шістка Кубків"

Цей день наповнений спогадами і теплими емоціями. У коханні ви можете повернутися до минулих почуттів або поринути в ностальгію, а на роботі краще використати минулі знання для успіху.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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