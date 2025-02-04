Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 4 февраля 2025, по картам Таро

Гадание на тарологических картах. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, четвертое февраля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, четвертое февраля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов"

Это энергичный день, который принесет вам яркие эмоции и неожиданные поступки на любовном фронте. На работе вам стоит проявить инициативу, быть активными и смело брать на себя ответственность.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Шестерка Пентаклей"

Это благоприятный день для обмена энергией и ресурсами. Тарологическая карта советует заботиться о любимом человеке, но не забывать о личных границах. На работе вы можете получить поддержку от коллег или неожиданную помощь.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Сегодня у вас могут произойти неожиданные перемены. В личной жизни возможны судьбоносные встречи, а в профессиональной — успешные обстоятельства при условии быстрого реагирования.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Императрица"

Это гармоничный день, который будет наполнен теплом. В любви настало время укрепить связи, а на работе ваши идеи могут принести желаемые результаты.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Солнце"

Это один из самых позитивных дней, который принесет радость и хорошие эмоции в личной жизни и успех — в карьерной.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Десятка Кубков"

Это день счастья и гармонии, который принесет теплые моменты со второй половинкой или семьей и благоприятную атмосферу на работе.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Двойка Жезлов"

Сегодня стоит задуматься над будущим. В любви возможны решения, которые касаются развития отношений, а на работе перед вами откроются перспективные возможности.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро "Луна"

Этот день может быть наполнен различными загадками. В отношениях возможны недоразумения, а на работе стоит быть внимательными к деталям.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Сегодня перед вами откроются новые возможности. В отношениях может появиться усиленная страсть, а на работе это благоприятный день для новых проектов.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Четверка Пентаклей"

Сегодня сосредоточьтесь на стабильности. В личной жизни отпустите прошлое, но не спешите с переменами, а на работе не рискуйте и пользуйтесь проверенными методами.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Тройка Пентаклей"

Это благоприятный день для работы в команде. В любви возможны совместные планы, а на работе проявите умение сотрудничать.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро "Шестерка Кубков"

Этот день наполнен воспоминаниями и теплыми эмоциями. В любви вы можете вернуться к прошлым чувствам или погрузиться в ностальгию, а на работе лучше использовать прошлые знания для успеха.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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