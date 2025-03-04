Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 4 березня 2025, за картами Таро

Розклад на картах Таро. Фото: Pexels

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 4 березня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 4 березня 2025 року.

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 4 березня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Шут"

Сьогодні буде багато радісних і неочікуваних подій. На вас чекають цікаві пригоди, нові знайомства або навіть шанс почати щось спочатку, але не будьте легковажними, щоб не відчути на собі негативні наслідки.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Шістка Жезлів"

Сьогодні ви отримаєте заслужений успіх і визнання, коли ваші зусилля дадуть перші плоди. Але успіх необхідно закріпити, а для цього потрібно і далі працювати над собою.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Цей день може змінити вашу долю, адже тарологічна карта символізує неочікувані, але приємні зміни. Це сприятливий час для зміни життя.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Дама Кубків"

Цього дня ви відчуєте особливий зв’язок з інтуїцією. А ще це ідеальний день для турботи, спілкування з близькими і спокійних роздумів.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Десятка Денарієв"

Сьогодні буде фінансова стабільність та неочікуваний матеріальний бонус. Ви можете отримати несподіваний прибуток, премію або подарунок, але витрачайте ці гроші на важливі потреби.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Туз Мечів"

Це день усвідомлення і прояснення думок, коли ви зможете вирішити якусь стару проблему. Тарологи радять не відкладати прийняття рішень і скористатися цим моментом на всі 100%.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Трійка Кубків"

Сьогодні варто зосередитися на позитиві та радісних моментах. Це сприятливий день для дружній зустрічей, сімейних заходів і свят.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

Сьогоднішній день буде насичений неочікуваними подіями і швидкими змінами. На вас чекають термінові рішення або несподівані новини, але вам варто залишатися спокійними.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Вісімка Денарієв"

Сьогодні вам доведеться докласти великих зусиль, щоб досягти цілей. Можливо на вашому шляху з’являться перешкоди, але це лише піде вам на користь.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Туз Кубків"

Цей день принесе вам глибокі емоційні переживання. Ймовірно, ви відчуєте прилив натхнення, зустрінете важливу людину або почнете по-справжньому цінити свої стосунки.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Десятка Мечів"

Ви можете натрапити на перешкоди — можливо вам доведеться розлучитися з чимось або прийняти важливе рішення.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Палац Жезлів"

Це ідеальний день для відпочинку і відновлення сил. Вам варто зосередитися на здоров’ї, розслабленні та проведенні часу з близькими.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали про те, в яких знаків Зодіаку зміниться життя в березні 2025 року за Таро.

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку знайдуть нову роботу навесні 2025 року за Таро.

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку будуть без грошей у березні 2025 року за Таро.