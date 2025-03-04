Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 4 марта 2025, по картам Таро

Расклад на картах Таро. Фото: Pexels

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 4 марта 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 4 марта 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Шут"

Сегодня будет много радостных и неожиданных событий. Вас ждут интересные приключения, новые знакомства или даже шанс начать что-то сначала, но не будьте легкомысленными, чтобы не ощутить на себе негативные последствия.

Знак Зодиака Овен Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Шестерка Жезлов"

Сегодня вы получите заслуженный успех и признание, когда ваши усилия дадут первые плоды. Но успех необходимо закрепить, а для этого нужно и дальше работать над собой.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Этот день может изменить вашу судьбу, ведь тарологическая карта символизирует неожиданные, но приятные перемены. Это благоприятное время для изменения жизни.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Дама Кубков"

В этот день вы почувствуете особую связь с интуицией. А еще это идеальный день для заботы, общения с близкими и спокойных размышлений.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Десятка Денариев"

Сегодня будет финансовая стабильность и неожиданный материальный бонус. Вы можете получить неожиданную прибыль, премию или подарок, но тратьте эти деньги на важные нужды.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Туз Мечей"

Это день осознания и прояснения мыслей, когда вы сможете решить какую-то старую проблему. Тарологи советуют не откладывать принятие решений и воспользоваться этим моментом на все 100%.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Тройка Кубков"

Сегодня стоит сосредоточиться на позитиве и радостных моментах. Это благоприятный день для дружеской встреч, семейных мероприятий и праздников.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

Сегодняшний день будет насыщен неожиданными событиями и быстрыми переменами. Вас ждут срочные решения или неожиданные новости, но вам стоит оставаться спокойными.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Восьмерка Денариев"

Сегодня вам придется приложить большие усилия, чтобы достичь целей. Возможно на вашем пути появятся препятствия, но это лишь пойдет вам на пользу.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Туз Кубков"

Этот день принесет вам глубокие эмоциональные переживания. Вероятно, вы почувствуете прилив вдохновения, встретите важного человека или начнете по-настоящему ценить свои отношения.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Десятка Мечей"

Вы можете натолкнуться на препятствия — возможно вам придется расстаться с чем-то или принять важное решение.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Дворец Жезлов"

Это идеальный день для отдыха и восстановления сил. Вам стоит сосредоточиться на здоровье, расслаблении и проведении времени с близкими.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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