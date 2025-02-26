Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 26 лютого 2025, за картами Таро

Розклад на картах Таро. Фото: Pinterest

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 26 лютого 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 26 лютого 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Маг"

Ця тарологічна карта символізує силу розуму і здатність керувати обставинами. Сьогодні ви можете почати щось нове, використовуючи свій досвід і ресурси, і не відкладати свої справи на потім.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Відлюдник"

Це час глибоких роздумів і пошуку внутрішньої гармонії. Можливо сьогодні вам захочеться усамітнитися, але не варто повністю відмовлятися від оточення, адже саме воно може допомогти вам.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Повішений"

Сьогодні вам доведеться передивитися власну точку зору, а тарологічна карта символізує ситуацію, де неможливий рух вперед. Можливо вам доведеться пожертвувати чимось заради світлого майбутнього.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Паж Жезлів"

Ви можете отримати неочікувані новини або пропозиції, а тарологи радять відкритися для нових експериментів.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Десятка Кубків"

Це може бути емоційно насичений день з моментами радості та гармонії. Тарологи радять зосередитися тільки на хорошому і приділити трохи часу своїм рідним.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Сімка Денарієв"

Зверніть увагу на довгострокові перспективи. Вам може здатися, що прогрес занадто повільний, але ця тарологічна карта вказує на те, що всі ваші зусилля не дарма.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Десятка Мечів"

Це буде важкий день, коли потрібно буде закінчити важливий етап, пов’язаний зі стосунками, планами або певним періодом життя. Не тримайтеся за минуле і звільніть місце для світлого майбутнього.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Імператриця"

Це день росту, благополуччя і творчого підйому. Тарологічна карта вказує на родючість у всіх сферах життя. Це сприятливий час для розвитку, турботи про себе і рідних, а також для втілення планів.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Колісниця"

Ви на порозі важливого руху вперед. Тарологічна карта символізує успіх, який потребує рішучості та впевненості. Це сприятливий день для активних дій, подорожей і вирішення важких питань.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Це день стабільності та радісних подій, коли ви можете отримати гарні новини і насолодитися результатами своєї праці. Сьогодні ви можете трохи розслабитися, а також зміцнити особисті та професійні зв’язки.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "П’ятірка Кубків"

Сьогодні ви можете відчути розчарування, адже щось піде не так, як ви думали. Але не варто зациклюватися на поганому, адже інколи перешкоди допомагають.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Дама Кубків"

Сьогодні варто дослухатися до своєї інтуїції та емоцій. Цей день буде насиченим, але ви можете відчути глибокі переживання, пов’язані з особистим життям або творчістю.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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