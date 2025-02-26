Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 26 февраля 2025, по картам Таро

Расклад на картах Таро. Фото: Pinterest

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 26 февраля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 26 февраля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Маг"

Эта тарологическая карта символизирует силу разума и способность управлять обстоятельствами. Сегодня вы можете начать что-то новое, используя свой опыт и ресурсы, и не откладывать свои дела на потом.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Отшельник"

Это время глубоких размышлений и поиска внутренней гармонии. Возможно сегодня вам захочется уединиться, но не стоит полностью отказываться от окружения, ведь именно оно может помочь вам.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Повешенный"

Сегодня вам придется пересмотреть собственную точку зрения, а тарологическая карта символизирует ситуацию, где невозможно движение вперед. Возможно вам придется пожертвовать чем-то ради светлого будущего.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Паж Жезлов"

Вы можете получить неожиданные новости или предложения, а тарологи советуют открыться для новых экспериментов.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Десятка Кубков"

Это может быть эмоционально насыщенный день с моментами радости и гармонии. Тарологи советуют сосредоточиться только на хорошем и уделить немного времени своим родным.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Семерка Денариев"

Обратите внимание на долгосрочные перспективы. Вам может показаться, что прогресс слишком медленный, но эта тарологическая карта указывает на то, что все ваши усилия не напрасны.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Десятка Мечей"

Это будет трудный день, когда нужно будет закончить важный этап, связанный с отношениями, планами или определенным периодом жизни. Не держитесь за прошлое и освободите место для светлого будущего.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Императрица"

Это день роста, благополучия и творческого подъема. Тарологическая карта указывает на плодородие во всех сферах жизни. Это благоприятное время для развития, заботы о себе и родных, а также для воплощения планов.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Колесница"

Вы на пороге важного движения вперед. Тарологическая карта символизирует успех, который требует решительности и уверенности. Это благоприятный день для активных действий, путешествий и решения трудных вопросов.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Это день стабильности и радостных событий, когда вы можете получить хорошие новости и насладиться результатами своего труда. Сегодня вы можете немного расслабиться, а также укрепить личные и профессиональные связи.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Пятерка Кубков"

Сегодня вы можете почувствовать разочарование, ведь что-то пойдет не так, как вы думали. Но не стоит зацикливаться на плохом, ведь иногда препятствия помогают.

Знак Зодиака Водолей Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Дама Кубков"

Сегодня стоит прислушаться к своей интуиции и эмоциям. Этот день будет насыщенным, но вы можете почувствовать глубокие переживания, связанные с личной жизнью или творчеством.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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