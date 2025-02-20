Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 20 лютого 2025, за картами Таро

Колода тарологічних карт у руках. Фото: Pexels

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 20 лютого 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 20 лютого 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Сонце"

Сьогоднішній день принесе вам заряд позитивної енергії і впевненості у власних силах. У коханні будуть теплі моменти і радість або навіть цікаве знайомство, а на роботі на вас чекає успіх і можливість показати свої вміння.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Трійка Пентаклів"

Це сприятливий день для активної взаємодії і колективної праці. У коханні важливі спільні цілі та плани, а в кар’єрі буде прогрес або професійний ріст.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Цього дня у вашому житті будуть неочікувані повороти долі, які призведуть до гарних змін. У коханні можливі доленосні події, наприклад, неочікувана зустріч, зізнання або розвиток стосунків, а в кар’єрі ви можете отримати шанс на підвищення або нові перспективи.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Сьогодні варто дослухатися до своєї інтуїції і не поспішати приймати рішення. У коханні варто спостерігати і не поспішати, а в кар’єрі це сприятливий час для аналізу, навчання і планування.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Імператор"

Сьогодні варто бути відповідальними і впевненими. У коханні потрібно бути опорою і показувати надійність, а в кар’єрі ця тарологічна карта допомагає зміцнювати позиції і досягати успіхів у переговорах.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Це день гармонії і зближення. У коханні буде романтика, теплі моменти і зізнання, а в кар’єрі це гарний період для співпраці та нових партнерств.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Шістка Жезлів"

Сьогодні буде успіх, зізнання і гарні новини. У коханні ви відчуєте підтримку або ваші стосунки вийдуть на новий рівень, а в кар’єрі ваші заслуги помітять.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сімка Мечів"

Сьогодні варто бути уважними і не вірити всім поспіль. У коханні можуть з’явитися моменти, які потребують прояснення, а в кар’єрі будьте обережними з документами і обіцянками.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Це день нових починань і натхнення. У коханні можуть бути неочікувані приємні події і яскраві моменти, а в кар’єрі можуть з’явитися цікаві пропозиції або нова ціль.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Четвірка Пентаклів"

Сьогодні варто зберігати баланс між контролем і довірою. У коханні варто бути щирими, а в кар’єрі це сприятливий день для роботи з грошима і планування бюджета.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Світ"

Сьогодні ви відчуєте гармонію і завершеність. У коханні можливі приємні новини і щирість, а в кар’єрі може завершитися важливий етап.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Місяць"

Сьогодні варто довіритися своїй інтуїції. У коханні можуть з’явитися тіні минулого, а на роботі треба бути обережними.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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