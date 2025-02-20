Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 20 лютого 2025, за картами Таро

Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 20 лютого 2025
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 20 лютого 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 20 лютого 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 20 лютого.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Сонце"
Сьогоднішній день принесе вам заряд позитивної енергії і впевненості у власних силах. У коханні будуть теплі моменти і радість або навіть цікаве знайомство, а на роботі на вас чекає успіх і можливість показати свої вміння.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Трійка Пентаклів"
Це сприятливий день для активної взаємодії і колективної праці. У коханні важливі спільні цілі та плани, а в кар’єрі буде прогрес або професійний ріст.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Колесо Фортуни"
Цього дня у вашому житті будуть неочікувані повороти долі, які призведуть до гарних змін. У коханні можливі доленосні події, наприклад, неочікувана зустріч, зізнання або розвиток стосунків, а в кар’єрі ви можете отримати шанс на підвищення або нові перспективи.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Верховна Жриця"
Сьогодні варто дослухатися до своєї інтуїції і не поспішати приймати рішення. У коханні варто спостерігати і не поспішати, а в кар’єрі це сприятливий час для аналізу, навчання і планування.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Імператор"
Сьогодні варто бути відповідальними і впевненими. У коханні потрібно бути опорою і показувати надійність, а в кар’єрі ця тарологічна карта допомагає зміцнювати позиції і досягати успіхів у переговорах.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Двійка Кубків"
Це день гармонії і зближення. У коханні буде романтика, теплі моменти і зізнання, а в кар’єрі це гарний період для співпраці та нових партнерств.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Шістка Жезлів"
Сьогодні буде успіх, зізнання і гарні новини. У коханні ви відчуєте підтримку або ваші стосунки вийдуть на новий рівень, а в кар’єрі ваші заслуги помітять.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Сімка Мечів"
Сьогодні варто бути уважними і не вірити всім поспіль. У коханні можуть з’явитися моменти, які потребують прояснення, а в кар’єрі будьте обережними з документами і обіцянками.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Туз Жезлів"
Це день нових починань і натхнення. У коханні можуть бути неочікувані приємні події і яскраві моменти, а в кар’єрі можуть з’явитися цікаві пропозиції або нова ціль.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Четвірка Пентаклів"
Сьогодні варто зберігати баланс між контролем і довірою. У коханні варто бути щирими, а в кар’єрі це сприятливий день для роботи з грошима і планування бюджета.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Світ"
Сьогодні ви відчуєте гармонію і завершеність. У коханні можливі приємні новини і щирість, а в кар’єрі може завершитися важливий етап.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Місяць"
Сьогодні варто довіритися своїй інтуїції. У коханні можуть з’явитися тіні минулого, а на роботі треба бути обережними.
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