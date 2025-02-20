Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 20 февраля 2025, по картам Таро

Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 20 февраля 2025
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 20 февраля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 20 февраля 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 20 февраля.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Солнце"
Сегодняшний день принесет вам заряд положительной энергии и уверенности в собственных силах. В любви будут теплые моменты и радость или даже интересное знакомство, а на работе вас ждет успех и возможность показать свои умения.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Тройка Пентаклей"
Это благоприятный день для активного взаимодействия и коллективного труда. В любви важны совместные цели и планы, а в карьере будет прогресс или профессиональный рост.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Колесо Фортуны"
В этот день в вашей жизни будут неожиданные повороты судьбы, которые приведут к хорошим переменам. В любви возможны судьбоносные события, например, неожиданная встреча, признание или развитие отношений, а в карьере вы можете получить шанс на повышение или новые перспективы.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Верховная Жрица"
Сегодня стоит прислушиваться к своей интуиции и не спешить принимать решения. В любви стоит наблюдать и не спешить, а в карьере это благоприятное время для анализа, обучения и планирования.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Император"
Сегодня стоит быть ответственными и уверенными. В любви нужно быть опорой и показывать надежность, а в карьере эта тарологическая карта помогает укреплять позиции и добиваться успехов в переговорах.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Двойка Кубков"
Это день гармонии и сближения. В любви будет романтика, теплые моменты и признания, а в карьере это хороший период для сотрудничества и новых партнерств.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Шестерка Жезлов"
Сегодня будет успех, признание и хорошие новости. В любви вы почувствуете поддержку или ваши отношения выйдут на новый уровень, а в карьере ваши заслуги заметят.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Семерка Мечей"
Сегодня стоит быть внимательными и не верить всем подряд. В любви могут появиться моменты, требующие прояснения, а в карьере будьте осторожными с документами и обещаниями.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Туз Жезлов"
Это день новых начинаний и вдохновения. В любви могут быть неожиданные приятные события и яркие моменты, а в карьере могут появиться интересные предложения или новая цель.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Четверка Пентаклей"
Сегодня стоит сохранять баланс между контролем и доверием. В любви стоит быть искренними, а в карьере это благоприятный день для работы с деньгами и планирования бюджета.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Мир"
Сегодня вы почувствуете гармонию и завершенность. В любви возможны приятные новости и искренность, а в карьере может завершиться важный этап.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Луна"
Сегодня стоит довериться своей интуиции. В любви могут появиться тени прошлого, а на работе надо быть осторожными.
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