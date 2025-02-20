Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 20 февраля 2025, по картам Таро

Колода тарологических карт в руках. Фото: Pexels

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 20 февраля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 20 февраля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Солнце"

Сегодняшний день принесет вам заряд положительной энергии и уверенности в собственных силах. В любви будут теплые моменты и радость или даже интересное знакомство, а на работе вас ждет успех и возможность показать свои умения.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Тройка Пентаклей"

Это благоприятный день для активного взаимодействия и коллективного труда. В любви важны совместные цели и планы, а в карьере будет прогресс или профессиональный рост.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

В этот день в вашей жизни будут неожиданные повороты судьбы, которые приведут к хорошим переменам. В любви возможны судьбоносные события, например, неожиданная встреча, признание или развитие отношений, а в карьере вы можете получить шанс на повышение или новые перспективы.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Сегодня стоит прислушиваться к своей интуиции и не спешить принимать решения. В любви стоит наблюдать и не спешить, а в карьере это благоприятное время для анализа, обучения и планирования.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Император"

Сегодня стоит быть ответственными и уверенными. В любви нужно быть опорой и показывать надежность, а в карьере эта тарологическая карта помогает укреплять позиции и добиваться успехов в переговорах.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Это день гармонии и сближения. В любви будет романтика, теплые моменты и признания, а в карьере это хороший период для сотрудничества и новых партнерств.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Шестерка Жезлов"

Сегодня будет успех, признание и хорошие новости. В любви вы почувствуете поддержку или ваши отношения выйдут на новый уровень, а в карьере ваши заслуги заметят.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Семерка Мечей"

Сегодня стоит быть внимательными и не верить всем подряд. В любви могут появиться моменты, требующие прояснения, а в карьере будьте осторожными с документами и обещаниями.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Это день новых начинаний и вдохновения. В любви могут быть неожиданные приятные события и яркие моменты, а в карьере могут появиться интересные предложения или новая цель.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Четверка Пентаклей"

Сегодня стоит сохранять баланс между контролем и доверием. В любви стоит быть искренними, а в карьере это благоприятный день для работы с деньгами и планирования бюджета.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Мир"

Сегодня вы почувствуете гармонию и завершенность. В любви возможны приятные новости и искренность, а в карьере может завершиться важный этап.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Луна"

Сегодня стоит довериться своей интуиции. В любви могут появиться тени прошлого, а на работе надо быть осторожными.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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