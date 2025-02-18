Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 18 лютого 2025, за картами Таро

Тарологиня з картою Таро в руках. Фото: Pexels

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 18 лютого 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 18 лютого 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Десятка Жезлів"

Сьогодні не перевантажуйте себе зайвими обов’язками. У стосунках може відчуватися втома або напруга, а на роботі варто бути організованими.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Шістка Пентаклів"

Це чудовий день для гармонійного обміну. У стосунках проявіть турботу і щедрість, а на роботі вас можуть підтримати, ви можете отримати бонус, премію або важливу пропозицію.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Король Мечів"

Сьогодні варто мати холодний розум. Якщо у стосунках є невирішені питання, розмовляйте з партнером прямо, а на роботі ви можете приймати зважені рішення.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Четвірка Кубків"

Цього дня у вас можуть виникнути відчуття легкого розчарування. У стосунках не зациклюйтеся на минулому, а на роботі ви можете втомитися.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Сьогодні енергійний день, який наштовхує на сміливі кроки. У коханні можливі неочікувані емоції і яскраві моменти, а на роботі ця тарологічна карта символізує початок нових проєктів і креативні ідеї.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Двійка Пентаклів"

Сьогодні потрібно балансувати між різними сферами життя. У коханні будуть приємні моменти, якщо не зосереджуватися на дрібницях, а на роботі може бути багато задач.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Дев’ятка Кубків"

Це чудовий день для задоволення і радості. У стосунках буде гармонія і романтика, а на роботі ви відчуєте задоволення від досягнутого.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сімка Мечів"

Сьогодні варто бути обережними і спостережливими. У коханні уникайте недомовленостей і маніпуляцій, а на роботі перевіряйте документи і не вірте порожнім обіцянкам.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Лицар Кубків"

Це емоційний день з приємними моментами. У коханні можуть бути романтичні сюрпризи і важливі зізнання, а на роботі ви можете отримати приємні пропозиції або досягти творчих успіхів.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Імператор"

Сьогодні бережіть стабільність і впевненість. У коханні проявляйте надійність і відповідальність, а на роботі ця карта приносить успіх у справах.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Світ"

Це гармоній день день з новими можливостями. У коханні це сприятливий час для змінення стосунків, а в кар’єрі ви можете закінчити важливі проєкти і отримати приємні новини.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Місяць"

Сьогодні інтуїція буде особливо сильною. У коханні можуть з’явитися невизначеність і хвилювання, а в кар’єрі будьте уважними до деталей.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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