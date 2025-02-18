Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 18 лютого 2025, за картами Таро

Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 18 лютого 2025
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 18 лютого 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 18 лютого 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 18 лютого.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Десятка Жезлів"
Сьогодні не перевантажуйте себе зайвими обов’язками. У стосунках може відчуватися втома або напруга, а на роботі варто бути організованими.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Шістка Пентаклів"
Це чудовий день для гармонійного обміну. У стосунках проявіть турботу і щедрість, а на роботі вас можуть підтримати, ви можете отримати бонус, премію або важливу пропозицію.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Король Мечів"
Сьогодні варто мати холодний розум. Якщо у стосунках є невирішені питання, розмовляйте з партнером прямо, а на роботі ви можете приймати зважені рішення.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Четвірка Кубків"
Цього дня у вас можуть виникнути відчуття легкого розчарування. У стосунках не зациклюйтеся на минулому, а на роботі ви можете втомитися.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Туз Жезлів"
Сьогодні енергійний день, який наштовхує на сміливі кроки. У коханні можливі неочікувані емоції і яскраві моменти, а на роботі ця тарологічна карта символізує початок нових проєктів і креативні ідеї.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Двійка Пентаклів"
Сьогодні потрібно балансувати між різними сферами життя. У коханні будуть приємні моменти, якщо не зосереджуватися на дрібницях, а на роботі може бути багато задач.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Дев’ятка Кубків"
Це чудовий день для задоволення і радості. У стосунках буде гармонія і романтика, а на роботі ви відчуєте задоволення від досягнутого.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Сімка Мечів"
Сьогодні варто бути обережними і спостережливими. У коханні уникайте недомовленостей і маніпуляцій, а на роботі перевіряйте документи і не вірте порожнім обіцянкам.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Лицар Кубків"
Це емоційний день з приємними моментами. У коханні можуть бути романтичні сюрпризи і важливі зізнання, а на роботі ви можете отримати приємні пропозиції або досягти творчих успіхів.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Імператор"
Сьогодні бережіть стабільність і впевненість. У коханні проявляйте надійність і відповідальність, а на роботі ця карта приносить успіх у справах.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Світ"
Це гармоній день день з новими можливостями. У коханні це сприятливий час для змінення стосунків, а в кар’єрі ви можете закінчити важливі проєкти і отримати приємні новини.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Місяць"
Сьогодні інтуїція буде особливо сильною. У коханні можуть з’явитися невизначеність і хвилювання, а в кар’єрі будьте уважними до деталей.
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