Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 18 февраля 2025, по картам Таро

Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 18 февраля 2025
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 18 февраля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 18 февраля 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 18 февраля.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Десятка Жезлов"
Сегодня не перегружайте себя лишними обязанностями. В отношениях может чувствоваться усталость или напряжение, а на работе стоит быть организованными.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Шестерка Пентаклей"
Это замечательный день для гармоничного обмена. В отношениях проявите заботу и щедрость, а на работе вас могут поддержать, вы можете получить бонус, премию или важное предложение.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Король Мечей"
Сегодня стоит иметь холодный рассудок. Если в отношениях есть нерешенные вопросы, разговаривайте с партнером прямо, а на работе вы можете принимать взвешенные решения.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Четверка Кубков"
В этот день у вас могут возникнуть ощущения легкого разочарования. В отношениях не зацикливайтесь на прошлом, а на работе вы можете устать.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Туз Жезлов"
Сегодня энергичный день, который наталкивает на смелые шаги. В любви возможны неожиданные эмоции и яркие моменты, а на работе эта тарологическая карта символизирует начало новых проектов и креативные идеи.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Двойка Пентаклей"
Сегодня нужно балансировать между разными сферами жизни. В любви будут приятные моменты, если не сосредотачиваться на мелочах, а на работе может быть много задач.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Девятка Кубков"
Это замечательный день для удовольствия и радости. В отношениях будет гармония и романтика, а на работе вы почувствуете удовлетворение от достигнутого.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Семерка Мечей"
Сегодня стоит быть осторожными и наблюдательными. В любви избегайте недоговоренностей и манипуляций, а на работе проверяйте документы и не верьте пустым обещаниям.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Рыцарь Кубков"
Это эмоциональный день с приятными моментами. В любви могут быть романтические сюрпризы и важные признания, а на работе вы можете получить приятные предложения или достичь творческих успехов.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Император"
Сегодня берегите стабильность и уверенность. В любви проявляйте надежность и ответственность, а на работе эта карта приносит успех в делах.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Мир"
Это гармоничный день день с новыми возможностями. В любви это благоприятное время для изменения отношений, а в карьере вы можете закончить важные проекты и получить приятные новости.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Луна"
Сегодня интуиция будет особенно сильной. В любви могут появиться неопределенность и волнение, а в карьере будьте внимательны к деталям.
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