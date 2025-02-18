Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 18 февраля 2025, по картам Таро

Таролог с картой Таро в руках. Фото: Pexels

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 18 февраля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 18 февраля 2025 года.

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 18 февраля.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Десятка Жезлов"

Сегодня не перегружайте себя лишними обязанностями. В отношениях может чувствоваться усталость или напряжение, а на работе стоит быть организованными.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Шестерка Пентаклей"

Это замечательный день для гармоничного обмена. В отношениях проявите заботу и щедрость, а на работе вас могут поддержать, вы можете получить бонус, премию или важное предложение.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Король Мечей"

Сегодня стоит иметь холодный рассудок. Если в отношениях есть нерешенные вопросы, разговаривайте с партнером прямо, а на работе вы можете принимать взвешенные решения.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Четверка Кубков"

В этот день у вас могут возникнуть ощущения легкого разочарования. В отношениях не зацикливайтесь на прошлом, а на работе вы можете устать.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Сегодня энергичный день, который наталкивает на смелые шаги. В любви возможны неожиданные эмоции и яркие моменты, а на работе эта тарологическая карта символизирует начало новых проектов и креативные идеи.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Двойка Пентаклей"

Сегодня нужно балансировать между разными сферами жизни. В любви будут приятные моменты, если не сосредотачиваться на мелочах, а на работе может быть много задач.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Девятка Кубков"

Это замечательный день для удовольствия и радости. В отношениях будет гармония и романтика, а на работе вы почувствуете удовлетворение от достигнутого.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Семерка Мечей"

Сегодня стоит быть осторожными и наблюдательными. В любви избегайте недоговоренностей и манипуляций, а на работе проверяйте документы и не верьте пустым обещаниям.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Рыцарь Кубков"

Это эмоциональный день с приятными моментами. В любви могут быть романтические сюрпризы и важные признания, а на работе вы можете получить приятные предложения или достичь творческих успехов.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Император"

Сегодня берегите стабильность и уверенность. В любви проявляйте надежность и ответственность, а на работе эта карта приносит успех в делах.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Мир"

Это гармоничный день день с новыми возможностями. В любви это благоприятное время для изменения отношений, а в карьере вы можете закончить важные проекты и получить приятные новости.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Луна"

Сегодня интуиция будет особенно сильной. В любви могут появиться неопределенность и волнение, а в карьере будьте внимательны к деталям.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака найдут новую работу в феврале 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака будут самыми успешными до конца февраля 2025 года по Таро.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака будут вдохновленными в феврале 2025 года.