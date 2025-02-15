Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 15 лютого 2025, за картами Таро

Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 15 лютого 2025
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 15 лютого 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей вихідний день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 15 лютого 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 15 лютого.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Колісниця"
Це активний день рішучих дій. У коханні важливо знайти компроміс при будь-якому конфлікті, а на роботі беріть на себе ініціативу.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Імператриця"
Це сприятливий день для зміцнення стосунків і створення затишку вдома. Сьогодні ваші почуття будуть взаємними, а на роботі можливі підвищення, нові можливості або вдячність.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Туз мечів"
Це день ясності та рішучих кроків. В особистому житті потрібно розмовляти відверто, а на роботі чекайте на важливу інформацію, яка допоможе просунутися вперед.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Верховна Жриця"
Це день інтуїції і прихованих можливостей. У стосунках не варто поспішати, а на роботі треба довіряти власній інтуїції.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Сонце"
Це один з найкращих днів, коли в коханні буде гармонія і взаєморозуміння. Ще це сприятливий день для побачень і теплих розмов, а на роботі вас помітять і оцінять.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Помірність"
Сьогодні варто тримати у всьому баланс. У стосунках, як і на роботі, не варто поспішати. Слід ретельно все вивчити.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Шістка Пентаклів"
Це день добрих справ. У стосунках, щоб їх зміцнити, варто бути турботливими і щедрими, а на роботі вас підтримають впливові люди.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Дев’ятка Кубків"
Це день здійснення бажань. У коханні все йде так, як ви хочете, а на роботі ви отримаєте заслужене визнання.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Лицар Жезлів"
Це день сміливих рішень і активних дій. У стосунках варто уникати конфліктів, а на роботі треба використати свій ентузіазм.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Четвірка Жезлів"
Це день стабільності та радості. У коханні це час затишку і гармонії, який підходить для романтики і сімейних зустрічей, а на роботі чекайте на успіх.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Туз Кубків"
Це день свіжих емоцій і натхнення. У коханні можливі нові почуття і неочікувані визнання, а в кар’єрі цей день принесе цікаві ідеї та пропозиції.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Зірка"
Це день надії і натхнення. У коханні буде романтика, гармонія і розуміння, а в кар’єрі ви можете отримати нову перспективу.
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