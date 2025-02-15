Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 15 лютого 2025, за картами Таро

Тарологиня, яка ворожить на картах Таро. Фото: Pexels

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 15 лютого 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей вихідний день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 15 лютого 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Колісниця"

Це активний день рішучих дій. У коханні важливо знайти компроміс при будь-якому конфлікті, а на роботі беріть на себе ініціативу.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Імператриця"

Це сприятливий день для зміцнення стосунків і створення затишку вдома. Сьогодні ваші почуття будуть взаємними, а на роботі можливі підвищення, нові можливості або вдячність.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Туз мечів"

Це день ясності та рішучих кроків. В особистому житті потрібно розмовляти відверто, а на роботі чекайте на важливу інформацію, яка допоможе просунутися вперед.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Це день інтуїції і прихованих можливостей. У стосунках не варто поспішати, а на роботі треба довіряти власній інтуїції.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сонце"

Це один з найкращих днів, коли в коханні буде гармонія і взаєморозуміння. Ще це сприятливий день для побачень і теплих розмов, а на роботі вас помітять і оцінять.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Помірність"

Сьогодні варто тримати у всьому баланс. У стосунках, як і на роботі, не варто поспішати. Слід ретельно все вивчити.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Шістка Пентаклів"

Це день добрих справ. У стосунках, щоб їх зміцнити, варто бути турботливими і щедрими, а на роботі вас підтримають впливові люди.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Дев’ятка Кубків"

Це день здійснення бажань. У коханні все йде так, як ви хочете, а на роботі ви отримаєте заслужене визнання.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Лицар Жезлів"

Це день сміливих рішень і активних дій. У стосунках варто уникати конфліктів, а на роботі треба використати свій ентузіазм.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Це день стабільності та радості. У коханні це час затишку і гармонії, який підходить для романтики і сімейних зустрічей, а на роботі чекайте на успіх.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Туз Кубків"

Це день свіжих емоцій і натхнення. У коханні можливі нові почуття і неочікувані визнання, а в кар’єрі цей день принесе цікаві ідеї та пропозиції.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Зірка"

Це день надії і натхнення. У коханні буде романтика, гармонія і розуміння, а в кар’єрі ви можете отримати нову перспективу.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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