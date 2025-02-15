Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 15 февраля 2025, по картам Таро

Таролог, которая гадает на картах Таро. Фото: Pexels

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 15 февраля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот выходной день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 15 февраля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесница"

Это активный день решительных действий. В любви важно найти компромисс при любом конфликте, а на работе берите на себя инициативу.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Императрица"

Это благоприятный день для укрепления отношений и создания уюта дома. Сегодня ваши чувства будут взаимными, а на работе возможны повышение, новые возможности или благодарность.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Туз мечей"

Это день ясности и решительных шагов. В личной жизни нужно разговаривать откровенно, а на работе ждите важную информацию, которая поможет продвинуться вперед.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Это день интуиции и скрытых возможностей. В отношениях не стоит спешить, а на работе надо доверять собственной интуиции.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Солнце"

Это один из самых лучших дней, когда в любви будет гармония и взаимопонимание. Еще это благоприятный день для свиданий и теплых разговоров, а на работе вас заметят и оценят.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Умеренность"

Сегодня стоит держать во всем баланс. В отношениях, как и на работе, не стоит торопиться. Следует тщательно все изучить.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Шестерка Пентаклей"

Это день добрых дел. В отношениях, чтобы их укрепить, стоит быть заботливыми и щедрыми, а на работе вас поддержат влиятельные люди.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Девятка Кубков"

Это день исполнения желаний. В любви все идет так, как вы хотите, а на работе вы получите заслуженное признание.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов"

Это день смелых решений и активных действий. В отношениях стоит избегать конфликтов, а на работе надо использовать свой энтузиазм.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Это день стабильности и радости. В любви это время уюта и гармонии, которое подходит для романтики и семейных встреч, а на работе ждите успеха.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Туз Кубков"

Это день свежих эмоций и вдохновения. В любви возможны новые чувства и неожиданные признания, а в карьере этот день принесет интересные идеи и предложения.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Звезда"

Это день надежды и вдохновения. В любви будет романтика, гармония и понимание, а в карьере вы можете получить новую перспективу.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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