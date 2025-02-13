Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 13 лютого 2025, за картами Таро

Людина, яка ворожить на картах Таро. Фото: Expressen

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 13 лютого 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 13 лютого 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Лицар Жезлів"

Це насичений та енергійний день. У коханні можуть бути яскраві емоції і романтика, а в кар’єрі у вас може з’явитися шанс стати лідером.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Десятка Пентаклів"

Це день гармонії і стабільності. У коханні можливі теплі моменти або приємні зустрічі з рідними, а в кар’єрі ви можете отримати вигідну пропозицію.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Сьогодні можуть бути неочікувані події і зміни. У коханні чекайте на несподівані зустрічі або новий етап у стосунках, а на роботі у вас можуть змінитися обставини.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Королева Кубків"

Це день інтуїції і глибоких почуттів. У коханні вірте емоціям і проявляйте турботу, а на роботі будьте чуйними, щоб знайти спільну мову з колегами.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сонце"

Це один з найуспішніших днів. У коханні буде радість і щирість, а на роботі можливий успіх і визнання заслуг.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

Сьогодні події будуть розвиватися доволі швидко. У коханні можливі неочікувані новини і приємні зустрічі, а на роботі це продуктивний день, коли, можливо, доведеться швидко приймати рішення.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Закохані"

Сьогодні варто прийняти важливі рішення. У коханні можливі доленосні розмови і новий етап у стосунках, а на роботі зверніть увагу на партнерство і співпрацю з колегами.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "П’ятірка Жезлів"

Це напружений, але продуктивний день. У коханні можливі суперечки, а на роботі доведеться відстоювати власну точку зору.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Імператор"

Це день впевненості та організованості. У коханні варто бути відповідальними і турботливими, а в кар’єрі успіхів досягне той, хто діє стратегічно.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Це день стабільності та радісних подій. У коханні можливі приємні моменти і зміцнення стосунків, а на роботі це період заслуженого відпочинку.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Туз Кубків"

Це день натхнення та емоційного оновлення. У коханні можливі нові романтичні знайомства і зміцнення стосунків, а на роботі це удачний день для творчих ідей.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Місяць"

Це день прихованих знаків. У коханні можлива невизначеність, а на роботі варто бути обережними і перевіряти інформацію.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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