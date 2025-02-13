Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 13 февраля 2025, по картам Таро

Человек, который гадает на картах Таро. Фото: Expressen

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 13 февраля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 13 февраля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов"

Это насыщенный и энергичный день. В любви могут быть яркие эмоции и романтика, а в карьере у вас может появиться шанс стать лидером.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Десятка Пентаклей"

Это день гармонии и стабильности. В любви возможны теплые моменты или приятные встречи с родными, а в карьере вы можете получить выгодное предложение.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Сегодня могут быть неожиданные события и перемены. В любви ждите неожиданные встречи или новый этап в отношениях, а на работе у вас могут измениться обстоятельства.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Королева Кубков"

Это день интуиции и глубоких чувств. В любви верьте эмоциям и проявляйте заботу, а на работе будьте чуткими, чтобы найти общий язык с коллегами.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Солнце"

Это один из самых успешных дней. В любви будет радость и искренность, а на работе возможен успех и признание заслуг.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

Сегодня события будут развиваться довольно быстро. В любви возможны неожиданные новости и приятные встречи, а на работе это продуктивный день, когда, возможно, придется быстро принимать решения.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Влюбленные"

Сегодня стоит принять важные решения. В любви возможны судьбоносные разговоры и новый этап в отношениях, а на работе обратите внимание на партнерство и сотрудничество с коллегами.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Пятерка Жезлов"

Это напряженный, но продуктивный день. В любви возможны споры, а на работе придется отстаивать собственную точку зрения.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Император"

Это день уверенности и организованности. В любви стоит быть ответственными и заботливыми, а в карьере успехов добьется тот, кто действует стратегически.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Это день стабильности и радостных событий. В любви возможны приятные моменты и укрепление отношений, а на работе это период заслуженного отдыха.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Туз Кубков"

Это день вдохновения и эмоционального обновления. В любви возможны новые романтические знакомства и укрепление отношений, а на работе это удачный день для творческих идей.

Знак Зодиака Водолей Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Луна"

Это день скрытых знаков. В любви возможна неопределенность, а на работе стоит быть осторожными и проверять информацию.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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