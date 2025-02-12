Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 12 лютого 2025, за картами Таро

Тарологиня, яка ворожить на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 12 лютого 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 12 лютого 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Сьогодні ви отримаєте неймовірний заряд енергії і нові можливості. У коханні можуть бути несподівані романтичні моменти або початок нових стосунків, а на роботі слід проявити ініціативу.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Десятка Пентаклів"

Це день стабільності та сімейного благополуччя. У коханні можуть бути приємні моменти в колі близьких людей, а на роботі ваші професійні навички принесуть бажаних результатів.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Сьогодні можуть відбутися несподівані зміни і доленосні події. У коханні можуть бути раптові зустрічі або поворот у стосунках, а в кар’єрі відкриються нові можливості.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Королева Кубків"

Це день глибоких емоцій та інтуїтивних осяянь. У стосунках важливо дбати про свого партнера, а на роботі ви можете врегулювати важливі питання.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Сонце"

Це один з найкращих днів. У стосунках буде романтика і радісні події, а на роботі можливий прорив і успішні проєкти.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Вісімка Жезлів"

Це день швидкого розвитку подій. У стосунках можливі неочікувані зізнання або цікаві знайомства, а на роботі це доволі активний день.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Закохані"

Це день важливого вибору. У коханні можливі нові перспективи і розвиток стосунків, а на роботі це сприятливий день для підписання контрактів.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "П’ятірка Жезлів"

Цей день буде напруженим, але цінним. У коханні можуть бути суперечки, які зміцнять стосунки, а на роботі доведеться відстоювати свою точку зору.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Імператор"

Сьогодні варто все чітко планувати. У стосунках необхідно подбати про кохану людину, а на роботі вдасться стати успішними завдяки стратегіям і рішучості.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Це день гармонії і радісних подій. У стосунках можливі приємні сюрпризи, а в кар’єрі це стабільний день, коли можна насолоджуватися результатами.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Туз Кубків"

Це день емоційного оновлення і радості. У коханні можуть бути романтичні зустрічі, а на роботі можна стати успішними завдяки творчому підходу.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Місяць"

Цей день може принести невизначеність. У стосунках можуть виникнути сумніви, а на роботі варто бути уважними перед прийняттям рішень.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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