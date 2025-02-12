Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 12 лютого 2025, за картами Таро

Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 12 лютого 2025
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 12 лютого 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого і професійного життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 12 лютого 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 12 лютого.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Туз Жезлів"
Сьогодні ви отримаєте неймовірний заряд енергії і нові можливості. У коханні можуть бути несподівані романтичні моменти або початок нових стосунків, а на роботі слід проявити ініціативу.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Десятка Пентаклів"
Це день стабільності та сімейного благополуччя. У коханні можуть бути приємні моменти в колі близьких людей, а на роботі ваші професійні навички принесуть бажаних результатів.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Колесо Фортуни"
Сьогодні можуть відбутися несподівані зміни і доленосні події. У коханні можуть бути раптові зустрічі або поворот у стосунках, а в кар’єрі відкриються нові можливості.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Королева Кубків"
Це день глибоких емоцій та інтуїтивних осяянь. У стосунках важливо дбати про свого партнера, а на роботі ви можете врегулювати важливі питання.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Сонце"
Це один з найкращих днів. У стосунках буде романтика і радісні події, а на роботі можливий прорив і успішні проєкти.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Вісімка Жезлів"
Це день швидкого розвитку подій. У стосунках можливі неочікувані зізнання або цікаві знайомства, а на роботі це доволі активний день.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Закохані"
Це день важливого вибору. У коханні можливі нові перспективи і розвиток стосунків, а на роботі це сприятливий день для підписання контрактів.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "П’ятірка Жезлів"
Цей день буде напруженим, але цінним. У коханні можуть бути суперечки, які зміцнять стосунки, а на роботі доведеться відстоювати свою точку зору.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Імператор"
Сьогодні варто все чітко планувати. У стосунках необхідно подбати про кохану людину, а на роботі вдасться стати успішними завдяки стратегіям і рішучості.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Четвірка Жезлів"
Це день гармонії і радісних подій. У стосунках можливі приємні сюрпризи, а в кар’єрі це стабільний день, коли можна насолоджуватися результатами.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Туз Кубків"
Це день емоційного оновлення і радості. У коханні можуть бути романтичні зустрічі, а на роботі можна стати успішними завдяки творчому підходу.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Місяць"
Цей день може принести невизначеність. У стосунках можуть виникнути сумніви, а на роботі варто бути уважними перед прийняттям рішень.
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