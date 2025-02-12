Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 12 февраля 2025, по картам Таро

Таролог, которая гадает на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 12 февраля 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной и профессиональной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 12 февраля 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Сегодня вы получите невероятный заряд энергии и новые возможности. В любви могут быть неожиданные романтические моменты или начало новых отношений, а на работе следует проявить инициативу.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Десятка Пентаклей"

Это день стабильности и семейного благополучия. В любви могут быть приятные моменты в кругу близких людей, а на работе ваши профессиональные навыки принесут желаемых результатов.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Сегодня могут произойти неожиданные перемены и судьбоносные события. В любви могут быть внезапные встречи или поворот в отношениях, а в карьере откроются новые возможности.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Королева Кубков"

Это день глубоких эмоций и интуитивных озарений. В отношениях важно заботиться о своем партнере, а на работе вы можете урегулировать важные вопросы.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Солнце"

Это один из самых лучших дней. В отношениях будет романтика и радостные события, а на работе возможен прорыв и успешные проекты.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Восьмерка Жезлов"

Это день быстрого развития событий. В отношениях возможны неожиданные признания или интересные знакомства, а на работе это довольно активный день.

Знак Зодиака Дева Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Влюбленные"

Это день важного выбора. В любви возможны новые перспективы и развитие отношений, а на работе это благоприятный день для подписания контрактов.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Пятерка Жезлов"

Этот день будет напряженным, но ценным. В любви могут быть споры, которые укрепят отношения, а на работе придется отстаивать свою точку зрения.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Император"

Сегодня стоит все четко планировать. В отношениях необходимо позаботиться о любимом человеке, а на работе удастся стать успешными благодаря стратегиям и решительности.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Это день гармонии и радостных событий. В отношениях возможны приятные сюрпризы, а в карьере это стабильный день, когда можно наслаждаться результатами.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Туз Кубков"

Это день эмоционального обновления и радости. В любви могут быть романтические встречи, а на работе можно стать успешными благодаря творческому подходу.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Луна"

Этот день может принести неопределенность. В отношениях могут возникнуть сомнения, а на работе стоит быть внимательными перед принятием решений.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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