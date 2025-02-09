Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на День святого Валентина 2025 за картами Таро

Тарологічні карти і закохана пара. Фото: колаж Новини.LIVE

Наближається найромантичніше свято року — День святого Валентина, тому саме час дізнатися, що вам підготував таро-гороскоп. Ми розповідаємо, яким для всіх знаків Зодіаку буде День закоханих і чого очікувати 14 лютого у сфері особистого життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на День святого Валентина 2025.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Ви можете несподівано познайомитися з новою людиною, з якою ви не побудуєте серйозні стосунки, але зможете весело відсвяткувати День закоханих.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ви можете почати перспективне онлайн-листування, яке в результаті вас розчарує. Тому придумайте, як ви можете зустріти День святого Валентина в самотності або в компанії друзів.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У вас можуть не скластися швидкі романтичні стосунки до Дня закоханих, однак, ви зможете зустріти це свято у компанії веселих людей або у красивому закладі.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Ви можете познайомитися з людиною, яка може стати вашою другою половинкою, але це знайомство, на жаль, буде ілюзорним. Тому краще подумати про те, як можна зустріти День закоханих у компанії друзів.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Ви можете познайомитися одразу з двома людьми, які можуть стати вашими перспективними партнерами. Але пам’ятайте, що зараз ретроградний Марс, а тому всі знайомства можуть бути ненадійними.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Якщо ви — жінка, ви можете незабаром зустріти свого коханого чоловіка, але його фінансове становище вас може не влаштовувати. Однак, це не завадить вам зустріти День закоханих у парі.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

У День закоханих ви можете познайомитися з другою половинкою, але вас можуть засмутити її якості. Однак, у вас буде, з яким зустріти 14 лютого.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ви, певно, маєте найвищі шанси зустріти кохану людину до Дня закоханих, причому, на відміну від інших знаків Зодіаку, ваші стосунки можуть бути успішними.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Вам може пощастити з легким романтичним знайомством, але воно не змінить ваше життя. Однак, у День святого Валентина ви навіть зможете відчути "метеликів" у животі.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Вам, на жаль, не вдасться просто так знайти кохану людину, адже ви занадто серйозні для цього.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ви можете закохатися, причому, вам не потрібно буде для цього щось робити. Скоріш за все, вам доведеться лікувати ваше серце, яке вам розбили в минулих стосунках.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Ви можете загорітися новим знайомством або несподівано для себе закохатися. Тому в День закоханих слід чекати на романтику і удачу в особистому житті.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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