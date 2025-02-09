Гороскоп для всех знаков Зодиака на День святого Валентина 2025 по картам Таро

Тарологические карты и влюбленная пара. Фото: коллаж Новини.LIVE

Приближается самый романтичный праздник года — День святого Валентина, поэтому самое время узнать, что вам подготовил таро-гороскоп. Мы рассказываем, каким для всех знаков Зодиака будет День влюбленных и чего ожидать 14 февраля в сфере личной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на День святого Валентина 2025.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Вы можете неожиданно познакомиться с новым человеком, с которым вы не построите серьезные отношения, но сможете весело отпраздновать День влюбленных.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы можете начать перспективную онлайн-переписку, которая в итоге вас разочарует. Поэтому придумайте, как вы можете встретить День святого Валентина в одиночестве или в компании друзей.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

У вас могут не сложиться быстрые романтические отношения ко Дню влюбленных, однако, вы сможете встретить этот праздник в компании веселых людей или в красивом заведении.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Вы можете познакомиться с человеком, который может стать вашей второй половинкой, но это знакомство, к сожалению, будет иллюзорным. Поэтому лучше подумать о том, как можно встретить День влюбленных в компании друзей.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Вы можете познакомиться сразу с двумя людьми, которые могут стать вашими перспективными партнерами. Но помните, что сейчас ретроградный Марс, а потому все знакомства могут быть ненадежными.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Если вы — женщина, вы можете вскоре встретить своего любимого мужчину, но его финансовое положение вас может не устраивать. Однако, это не помешает вам встретить День влюбленных в паре.

Знак Зодиака Дева Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

В День влюбленных вы можете познакомиться со второй половинкой, но вас могут огорчить ее качества. Однако, у вас будет, с которым встретить 14 февраля.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы, вероятно, имеете самые высокие шансы встретить любимого человека ко Дню влюбленных, причем, в отличие от других знаков Зодиака, ваши отношения могут быть успешными.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вам может повезти с легким романтическим знакомством, но оно не изменит вашу жизнь. Однако, в День святого Валентина вы даже сможете почувствовать "бабочек" в животе.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вам, к сожалению, не удастся просто так найти любимого человека, ведь вы слишком серьезны для этого.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы можете влюбиться, причем, вам не нужно будет для этого что-то делать. Скорее всего, вам придется лечить ваше сердце, которое вам разбили в прошлых отношениях.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы можете загореться новым знакомством или неожиданно для себя влюбиться. Поэтому в День влюбленных следует ждать романтики и удачи в личной жизни.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака встретят свою любовь в День святого Валентина.

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