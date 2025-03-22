Гороскоп на сьогодні, 22 березня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз тарологов

Ворожіння на тарологічних картах. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 22 березня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 22 березня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Шут"

Це насичений і активний день, коли доведеться робити багато справ, а тарологічна карта вказує на нові перспективи на вашому шляху. У другій половині дня чекайте на гарний сюрприз від близької людини.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Утримання"

Приділяйте більше часу своєму здоров’ю, а тарологічна карта радить уникати стресів і відпочивати. Сьогодні вас можуть підтримати близькі люди.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Трійка Жезлів"

Передивіться своє ставлення до стосунків, особливо якщо у вас є партнер, адже ця тарологічна карта попереджає про те, що ваша половинка може відчувати терпіння. Також не робіть масштабних покупок сьогодні, адже є ризик викинути гроші дарма.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Вам може здатися, що ваші друзі та близькі не розуміють вас, а тарологічна карта вказує на важливість внутрішнього балансу. Сконцентруйтеся на турботі про себе і не хвилюйтеся через чужу думку.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Десятка Кубків"

Сьогодні дійте активно, адже ця тарологічна карта вказує на успішний день для починань, особливо якщо вони стосуються кар’єри і фінансів. Всі зусилля, які ви прикладете цього дня, дадуть гарні плоди.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Двійка Денарієв"

Сьогодні будьте обережними і не приймайте рішення поспіхом, адже карта Таро радять спочатку обдумати все.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Туз Мечів"

Сьогодні може змінитися ваше особисте життя, але не варто боятися і впускати шанс на те, щоб спробувати щось нове і цікаве.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Палац Мечів"

Зберігайте спокій і контролюйте свої емоції, а тарологічна карта радить уникати конфліктів. Сьогодні присвятіть свій час хобі та купіть щось таке, що вас потішить.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Правосуддя"

Сьогодні не приймайте поспішних рішень, особливо якщо це пов’язано з роботою і важливими документами. Ця тарологічна карта радить діяти розумно і раціонально, а також уникати конфліктів і бути обережними у висловлюваннях.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Вежа"

Зверніть увагу на домашні справи, адже ця тарологічна карта радить навести лад у своєму просторі. Можливо настав час зробити прибирання або переставити меблі вдома.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Дама Жезлів"

Сьогодні ви можете зіштовхнутися з брехнею, адже тарологічна карта попереджає про можливих шахраїв або поганих людей. Але ввечері вам варто чекати на гарний сюрприз, наприклад, ви можете отримати гроші.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Вісімка Кубків"

Цей день пов’язаний з важливими зустрічами, адже тарологічна карта каже, що людина, яка нещодавно з’явилася у вашому житті, може зіграти велику роль у майбутньому. Також не витрачайте дарма свої сили і спробуйте більше відпочивати.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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