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Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 22 березня 2025

22 березня 2025 03:20
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Гороскоп на сьогодні, 22 березня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз тарологов
Ворожіння на тарологічних картах. Фото: Freepik
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 22 березня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 22 березня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)  

Карта Таро "Шут"

Це насичений і активний день, коли доведеться робити багато справ, а тарологічна карта вказує на нові перспективи на вашому шляху. У другій половині дня чекайте на гарний сюрприз від близької людини.

Гороскоп на 22 березня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Утримання"

Приділяйте більше часу своєму здоров’ю, а тарологічна карта радить уникати стресів і відпочивати. Сьогодні вас можуть підтримати близькі люди.

Гороскоп на 22 березня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Трійка Жезлів"

Передивіться своє ставлення до стосунків, особливо якщо у вас є партнер, адже ця тарологічна карта попереджає про те, що ваша половинка може відчувати терпіння. Також не робіть масштабних покупок сьогодні, адже є ризик викинути гроші дарма.

Гороскоп на 22 березня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Вам може здатися, що ваші друзі та близькі не розуміють вас, а тарологічна карта вказує на важливість внутрішнього балансу. Сконцентруйтеся на турботі про себе і не хвилюйтеся через чужу думку.

Гороскоп на 22 березня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Десятка Кубків"

Сьогодні дійте активно, адже ця тарологічна карта вказує на успішний день для починань, особливо якщо вони стосуються кар’єри і фінансів. Всі зусилля, які ви прикладете цього дня, дадуть гарні плоди.

Гороскоп на 22 березня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Двійка Денарієв"

Сьогодні будьте обережними і не приймайте рішення поспіхом, адже карта Таро радять спочатку обдумати все.

Гороскоп на 22 березня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Туз Мечів"

Сьогодні може змінитися ваше особисте життя, але не варто боятися і впускати шанс на те, щоб спробувати щось нове і цікаве.

Гороскоп на 22 березня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Палац Мечів"

Зберігайте спокій і контролюйте свої емоції, а тарологічна карта радить уникати конфліктів. Сьогодні присвятіть свій час хобі та купіть щось таке, що вас потішить.

Гороскоп на 22 березня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Правосуддя"

Сьогодні не приймайте поспішних рішень, особливо якщо це пов’язано з роботою і важливими документами. Ця тарологічна карта радить діяти розумно і раціонально, а також уникати конфліктів і бути обережними у висловлюваннях.

Гороскоп на 22 березня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Вежа"

Зверніть увагу на домашні справи, адже ця тарологічна карта радить навести лад у своєму просторі. Можливо настав час зробити прибирання або переставити меблі вдома.

Гороскоп на 22 березня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Дама Жезлів"

Сьогодні ви можете зіштовхнутися з брехнею, адже тарологічна карта попереджає про можливих шахраїв або поганих людей. Але ввечері вам варто чекати на гарний сюрприз, наприклад, ви можете отримати гроші.

Гороскоп на 22 березня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Вісімка Кубків"

Цей день пов’язаний з важливими зустрічами, адже тарологічна карта каже, що людина, яка нещодавно з’явилася у вашому житті, може зіграти велику роль у майбутньому. Також не витрачайте дарма свої сили і спробуйте більше відпочивати.

Гороскоп на 22 березня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали про те, який знак Зодіаку знайде нову роботу в квітні 2025 року за Таро. 

Раніше ми розповідали про те, якому знаку Зодіаку пощастить з грошима в квітні 2025 року. 

Також ми повідомляли про те, яким знакам Зодіаку буде важко до кінця березня 2025 року. 

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