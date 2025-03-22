Гороскоп на сьогодні, 22 березня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз тарологов

Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 22 березня 2025
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 22 березня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 22 березня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 22 березня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Шут"
Це насичений і активний день, коли доведеться робити багато справ, а тарологічна карта вказує на нові перспективи на вашому шляху. У другій половині дня чекайте на гарний сюрприз від близької людини.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Утримання"
Приділяйте більше часу своєму здоров’ю, а тарологічна карта радить уникати стресів і відпочивати. Сьогодні вас можуть підтримати близькі люди.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Трійка Жезлів"
Передивіться своє ставлення до стосунків, особливо якщо у вас є партнер, адже ця тарологічна карта попереджає про те, що ваша половинка може відчувати терпіння. Також не робіть масштабних покупок сьогодні, адже є ризик викинути гроші дарма.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Двійка Кубків"
Вам може здатися, що ваші друзі та близькі не розуміють вас, а тарологічна карта вказує на важливість внутрішнього балансу. Сконцентруйтеся на турботі про себе і не хвилюйтеся через чужу думку.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Десятка Кубків"
Сьогодні дійте активно, адже ця тарологічна карта вказує на успішний день для починань, особливо якщо вони стосуються кар’єри і фінансів. Всі зусилля, які ви прикладете цього дня, дадуть гарні плоди.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Двійка Денарієв"
Сьогодні будьте обережними і не приймайте рішення поспіхом, адже карта Таро радять спочатку обдумати все.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Туз Мечів"
Сьогодні може змінитися ваше особисте життя, але не варто боятися і впускати шанс на те, щоб спробувати щось нове і цікаве.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Палац Мечів"
Зберігайте спокій і контролюйте свої емоції, а тарологічна карта радить уникати конфліктів. Сьогодні присвятіть свій час хобі та купіть щось таке, що вас потішить.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Правосуддя"
Сьогодні не приймайте поспішних рішень, особливо якщо це пов’язано з роботою і важливими документами. Ця тарологічна карта радить діяти розумно і раціонально, а також уникати конфліктів і бути обережними у висловлюваннях.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Вежа"
Зверніть увагу на домашні справи, адже ця тарологічна карта радить навести лад у своєму просторі. Можливо настав час зробити прибирання або переставити меблі вдома.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Дама Жезлів"
Сьогодні ви можете зіштовхнутися з брехнею, адже тарологічна карта попереджає про можливих шахраїв або поганих людей. Але ввечері вам варто чекати на гарний сюрприз, наприклад, ви можете отримати гроші.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Вісімка Кубків"
Цей день пов’язаний з важливими зустрічами, адже тарологічна карта каже, що людина, яка нещодавно з’явилася у вашому житті, може зіграти велику роль у майбутньому. Також не витрачайте дарма свої сили і спробуйте більше відпочивати.
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