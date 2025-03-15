Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 15 березня 2025, за картами Таро

Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 15 березня 2025
Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 15 березня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 15 березня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 15 березня.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Паж Жезлів"
Це сприятливий день для нових можливостей і самовираження, адже ви зможете справити враження на оточуючих. У стосунках краще уникати гострих розмов. Ще тарологи радять зайнятися улюбленими справами або вивчити нову інформацію.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Четвірка Жезлів"
Завершіть справи, які ви довго не могли завершити, адже ця тарологічна карта символізує досягнення стабільності та внутрішньої гармонії. Можливо у вашому житті буде радісна подія, яка стосується друзів або сім’ї.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Шістка Кубків"
Сьогодні ви отримаєте неочікувані, але приємні сюрпризи у вигляді прибутку або шансу повернути старий борг. Ця тарологічна карта вказує на те, що ви зможете зустрітися з людиною з минулого, а в особистому житті привернути увагу протилежної статі.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Король Кубків"
Сконцентруйтеся на емоційній рівновазі та гармонії у сім’ї, адже ця тарологічна карта каже, що домашні турботи і затишна атмосфера будуть корисними. Це сприятливий день для вирішення сімейних питань.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Імператор"
Зробіть паузу в буденних справах і трохи відпочиньте, адже ця тарологічна карта радить зберігати контроль над ситуацією. Ввечері близькі люди можуть влаштувати вам приємний сюрприз, який покращить настрій.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Туз Жезлів"
Ранок буде напруженим, але до середини дня ситуація покращиться, а ввечері ви відчуєте прилив енергії. Ця тарологічна карта вказує на нові можливості, неочікувані подарунки і хороші новини.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Терези"
Це загадковий день, адже тарологічна карта каже, що все не так очевидно, як здається. Звертайте увагу на деталі та не дратуйтеся по дрібницях. В особистому житті можуть бути зміни.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Десятка Жезлів"
Це день аналізу своїх цілей, а тарологічна карта каже, що зараз ви відчуваєте перенавантаження. Можливо настав час відпустити непотрібні зв’язки або проєкти, які вже давно для вас не є корисними.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Лицар Кубків"
Цей день принесе вам нові знайомства і розширення кола спілкування. Можливо ви зустрінете корисних людей. Але тарологічна карта радить бути уважними з грошима, адже можуть бути неочікувані витрати. Також це сприятливий день для зізнань і романтичних зустрічей.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Туз Денарієв"
Це сприятливий день для фінансових рішень, а тарологічна карта обіцяє вигідні перспективи. Також варто звернути увагу на романтичні стосунки.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Двійка Мечів"
Сьогодні потурбуйтеся про своє здоров’я і емоційний стан. Це сприятливий день для спокійного відпочинку в затишній атмосфері.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Палац Пентаклів"
Це сприятливий день для творчості та втілення давніх ідей. Можливо у вас з’явиться натхнення, яке допоможе вам зробити крок до своїх мрій. Також у вашому житті можуть з’явитися події, які сильно вплинуть на майбутнє.
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