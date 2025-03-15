Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 15 березня 2025, за картами Таро

Чоловік, який тримає карти Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, 15 березня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що цей день підготував усім знакам Зодіаку в сфері особистого, професійного і фінансового життя.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, 15 березня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Паж Жезлів"

Це сприятливий день для нових можливостей і самовираження, адже ви зможете справити враження на оточуючих. У стосунках краще уникати гострих розмов. Ще тарологи радять зайнятися улюбленими справами або вивчити нову інформацію.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Четвірка Жезлів"

Завершіть справи, які ви довго не могли завершити, адже ця тарологічна карта символізує досягнення стабільності та внутрішньої гармонії. Можливо у вашому житті буде радісна подія, яка стосується друзів або сім’ї.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Шістка Кубків"

Сьогодні ви отримаєте неочікувані, але приємні сюрпризи у вигляді прибутку або шансу повернути старий борг. Ця тарологічна карта вказує на те, що ви зможете зустрітися з людиною з минулого, а в особистому житті привернути увагу протилежної статі.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Король Кубків"

Сконцентруйтеся на емоційній рівновазі та гармонії у сім’ї, адже ця тарологічна карта каже, що домашні турботи і затишна атмосфера будуть корисними. Це сприятливий день для вирішення сімейних питань.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Імператор"

Зробіть паузу в буденних справах і трохи відпочиньте, адже ця тарологічна карта радить зберігати контроль над ситуацією. Ввечері близькі люди можуть влаштувати вам приємний сюрприз, який покращить настрій.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Ранок буде напруженим, але до середини дня ситуація покращиться, а ввечері ви відчуєте прилив енергії. Ця тарологічна карта вказує на нові можливості, неочікувані подарунки і хороші новини.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Терези"

Це загадковий день, адже тарологічна карта каже, що все не так очевидно, як здається. Звертайте увагу на деталі та не дратуйтеся по дрібницях. В особистому житті можуть бути зміни.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Десятка Жезлів"

Це день аналізу своїх цілей, а тарологічна карта каже, що зараз ви відчуваєте перенавантаження. Можливо настав час відпустити непотрібні зв’язки або проєкти, які вже давно для вас не є корисними.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Лицар Кубків"

Цей день принесе вам нові знайомства і розширення кола спілкування. Можливо ви зустрінете корисних людей. Але тарологічна карта радить бути уважними з грошима, адже можуть бути неочікувані витрати. Також це сприятливий день для зізнань і романтичних зустрічей.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Туз Денарієв"

Це сприятливий день для фінансових рішень, а тарологічна карта обіцяє вигідні перспективи. Також варто звернути увагу на романтичні стосунки.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Двійка Мечів"

Сьогодні потурбуйтеся про своє здоров’я і емоційний стан. Це сприятливий день для спокійного відпочинку в затишній атмосфері.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Палац Пентаклів"

Це сприятливий день для творчості та втілення давніх ідей. Можливо у вас з’явиться натхнення, яке допоможе вам зробити крок до своїх мрій. Також у вашому житті можуть з’явитися події, які сильно вплинуть на майбутнє.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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