Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 15 марта 2025, по картам Таро

Мужчина, который держит карты Таро. Фото: Freepik

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 15 марта 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 15 марта 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Паж Жезлов"

Это благоприятный день для новых возможностей и самовыражения, ведь вы сможете произвести впечатление на окружающих. В отношениях лучше избегать острых разговоров. Еще тарологи советуют заняться любимыми делами или изучить новую информацию.

Знак Зодиака Овен Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Завершите дела, которые вы долго не могли завершить, ведь эта тарологическая карта символизирует достижение стабильности и внутренней гармонии. Возможно в вашей жизни будет радостное событие, которое касается друзей или семьи.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Шестерка Кубков"

Сегодня вы получите неожиданные, но приятные сюрпризы в виде прибыли или шанса вернуть старый долг. Эта тарологическая карта указывает на то, что вы сможете встретиться с человеком из прошлого, а в личной жизни — привлечь внимание противоположного пола.

Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Король Кубков"

Сконцентрируйтесь на эмоциональном равновесии и гармонии в семье, ведь эта тарологическая карта говорит, что домашние заботы и уютная атмосфера будут полезными. Это благоприятный день для решения семейных вопросов.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Император"

Сделайте паузу в будничных делах и немного отдохните, ведь эта тарологическая карта советует сохранять контроль над ситуацией. Вечером близкие люди могут устроить вам приятный сюрприз, который улучшит настроение.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Утро будет напряженным, но к середине дня ситуация улучшится, а вечером вы почувствуете прилив энергии. Эта тарологическая карта указывает на новые возможности, неожиданные подарки и хорошие новости.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Весы"

Это загадочный день, ведь тарологическая карта говорит, что все не так очевидно, как кажется. Обращайте внимание на детали и не раздражайтесь по мелочам. В личной жизни могут быть изменения.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Десятка Жезлов"

Это день анализа своих целей, а тарологическая карта говорит, что сейчас вы чувствуете перегрузку. Возможно пришло время отпустить ненужные связи или проекты, которые уже давно для вас не являются полезными.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Рыцарь Кубков"

Этот день принесет вам новые знакомства и расширение круга общения. Возможно вы встретите полезных людей. Но тарологическая карта советует быть внимательными с деньгами, ведь могут быть неожиданные траты. Также это благоприятный день для признаний и романтических встреч.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Туз Денариев"

Это благоприятный день для финансовых решений, а тарологическая карта обещает выгодные перспективы. Также стоит обратить внимание на романтические отношения.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Сегодня позаботьтесь о своем здоровье и эмоциональном состоянии. Это благоприятный день для спокойного отдыха в уютной атмосфере.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Дворец Пентаклей"

Это благоприятный день для творчества и воплощения давних идей. Возможно у вас появится вдохновение, которое поможет вам сделать шаг к своим мечтам. Также в вашей жизни могут появиться события, которые сильно повлияют на будущее.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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