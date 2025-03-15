Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 15 марта 2025, по картам Таро

Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 марта 2025
Гороскоп по картам Таро на сегодня, 15 марта 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 15 марта 2025 года.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 15 марта.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Паж Жезлов"
Это благоприятный день для новых возможностей и самовыражения, ведь вы сможете произвести впечатление на окружающих. В отношениях лучше избегать острых разговоров. Еще тарологи советуют заняться любимыми делами или изучить новую информацию.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Четверка Жезлов"
Завершите дела, которые вы долго не могли завершить, ведь эта тарологическая карта символизирует достижение стабильности и внутренней гармонии. Возможно в вашей жизни будет радостное событие, которое касается друзей или семьи.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Шестерка Кубков"
Сегодня вы получите неожиданные, но приятные сюрпризы в виде прибыли или шанса вернуть старый долг. Эта тарологическая карта указывает на то, что вы сможете встретиться с человеком из прошлого, а в личной жизни — привлечь внимание противоположного пола.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Король Кубков"
Сконцентрируйтесь на эмоциональном равновесии и гармонии в семье, ведь эта тарологическая карта говорит, что домашние заботы и уютная атмосфера будут полезными. Это благоприятный день для решения семейных вопросов.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Император"
Сделайте паузу в будничных делах и немного отдохните, ведь эта тарологическая карта советует сохранять контроль над ситуацией. Вечером близкие люди могут устроить вам приятный сюрприз, который улучшит настроение.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Туз Жезлов"
Утро будет напряженным, но к середине дня ситуация улучшится, а вечером вы почувствуете прилив энергии. Эта тарологическая карта указывает на новые возможности, неожиданные подарки и хорошие новости.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Весы"
Это загадочный день, ведь тарологическая карта говорит, что все не так очевидно, как кажется. Обращайте внимание на детали и не раздражайтесь по мелочам. В личной жизни могут быть изменения.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Десятка Жезлов"
Это день анализа своих целей, а тарологическая карта говорит, что сейчас вы чувствуете перегрузку. Возможно пришло время отпустить ненужные связи или проекты, которые уже давно для вас не являются полезными.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Рыцарь Кубков"
Этот день принесет вам новые знакомства и расширение круга общения. Возможно вы встретите полезных людей. Но тарологическая карта советует быть внимательными с деньгами, ведь могут быть неожиданные траты. Также это благоприятный день для признаний и романтических встреч.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Туз Денариев"
Это благоприятный день для финансовых решений, а тарологическая карта обещает выгодные перспективы. Также стоит обратить внимание на романтические отношения.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Двойка Мечей"
Сегодня позаботьтесь о своем здоровье и эмоциональном состоянии. Это благоприятный день для спокойного отдыха в уютной атмосфере.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Дворец Пентаклей"
Это благоприятный день для творчества и воплощения давних идей. Возможно у вас появится вдохновение, которое поможет вам сделать шаг к своим мечтам. Также в вашей жизни могут появиться события, которые сильно повлияют на будущее.
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