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Таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 марта 2025

15 марта 2025 06:25
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 15 марта 2025, по картам Таро
Мужчина, который держит карты Таро. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Гороскоп по картам Таро на сегодня, 15 марта 2025 года, для всех знаков зодиакального созвездия. Тарологи рассказали, что этот день подготовил всем знакам Зодиака в сфере личной, профессиональной и финансовой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на субботу, 15 марта 2025 года.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Паж Жезлов"

Это благоприятный день для новых возможностей и самовыражения, ведь вы сможете произвести впечатление на окружающих. В отношениях лучше избегать острых разговоров. Еще тарологи советуют заняться любимыми делами или изучить новую информацию.

Гороскоп на 15 марта для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Четверка Жезлов"

Завершите дела, которые вы долго не могли завершить, ведь эта тарологическая карта символизирует достижение стабильности и внутренней гармонии. Возможно в вашей жизни будет радостное событие, которое касается друзей или семьи.

Гороскоп на 15 марта для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Шестерка Кубков"

Сегодня вы получите неожиданные, но приятные сюрпризы в виде прибыли или шанса вернуть старый долг. Эта тарологическая карта указывает на то, что вы сможете встретиться с человеком из прошлого, а в личной жизни — привлечь внимание противоположного пола.

Гороскоп на 15 марта для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Король Кубков"

Сконцентрируйтесь на эмоциональном равновесии и гармонии в семье, ведь эта тарологическая карта говорит, что домашние заботы и уютная атмосфера будут полезными. Это благоприятный день для решения семейных вопросов.

Гороскоп на 15 марта для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Император"

Сделайте паузу в будничных делах и немного отдохните, ведь эта тарологическая карта советует сохранять контроль над ситуацией. Вечером близкие люди могут устроить вам приятный сюрприз, который улучшит настроение.

Гороскоп на 15 марта для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Туз Жезлов"

Утро будет напряженным, но к середине дня ситуация улучшится, а вечером вы почувствуете прилив энергии. Эта тарологическая карта указывает на новые возможности, неожиданные подарки и хорошие новости.

Гороскоп на 15 марта для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Весы"

Это загадочный день, ведь тарологическая карта говорит, что все не так очевидно, как кажется. Обращайте внимание на детали и не раздражайтесь по мелочам. В личной жизни могут быть изменения.

Гороскоп на 15 марта для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Десятка Жезлов"

Это день анализа своих целей, а тарологическая карта говорит, что сейчас вы чувствуете перегрузку. Возможно пришло время отпустить ненужные связи или проекты, которые уже давно для вас не являются полезными.

Гороскоп на 15 марта для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Рыцарь Кубков"

Этот день принесет вам новые знакомства и расширение круга общения. Возможно вы встретите полезных людей. Но тарологическая карта советует быть внимательными с деньгами, ведь могут быть неожиданные траты. Также это благоприятный день для признаний и романтических встреч.

Гороскоп на 15 марта для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Туз Денариев"

Это благоприятный день для финансовых решений, а тарологическая карта обещает выгодные перспективы. Также стоит обратить внимание на романтические отношения.

Гороскоп на 15 марта для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Двойка Мечей"

Сегодня позаботьтесь о своем здоровье и эмоциональном состоянии. Это благоприятный день для спокойного отдыха в уютной атмосфере.

Гороскоп на 15 марта для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Дворец Пентаклей"

Это благоприятный день для творчества и воплощения давних идей. Возможно у вас появится вдохновение, которое поможет вам сделать шаг к своим мечтам. Также в вашей жизни могут появиться события, которые сильно повлияют на будущее.

Гороскоп на 15 марта для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака достигнут своих целей до конца марта 2025 года.

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